Üsküdar'da patlamamı oldu? Üsküdar'da doğal gaz mı patladı?
Üsküdar'da 5 katlı binanın 4. Katında patlama meydana geldi. Öğlen saatlerinde gerçekleşen patlamada 4 kişinin yaralandığı binada maddi hasar meydana geldi.
2022-02-07 15:44:37
Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.
VALİ Ali YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMAÜsküdar Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu
Yerlikaya açıklamasında: "Üsküdar'da da ilk belirlemelere göre doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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