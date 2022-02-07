Üsküdar'da patlamamı oldu? Üsküdar'da doğal gaz mı patladı?

patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi. Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanelere kaldırdı.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.