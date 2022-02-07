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TIMETURK / GENEL / Üsküdar'da patlamamı oldu? Üsküdar'da doğal gaz mı patladı?

Üsküdar'da patlamamı oldu? Üsküdar'da doğal gaz mı patladı?

Üsküdar'da 5 katlı binanın 4. Katında patlama meydana geldi. Öğlen saatlerinde gerçekleşen patlamada 4 kişinin yaralandığı binada maddi hasar meydana geldi.

27 Dakika Önce
2022-02-07 15:44:37
Üsküdar'da patlamamı oldu? Üsküdar'da doğal gaz mı patladı?

Patlama saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.

patlamanın şiddeti çevre binalardan da hissedildi. Çevredekiler büyük panik yaşarken ihbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanelere kaldırdı.
İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

VALİ Ali YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Üsküdar Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu

Yerlikaya açıklamasında: "Üsküdar'da da ilk belirlemelere göre doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 4 hemşehrimize Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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