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Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü

İstanbul'da teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı.

5 Saat Önce
2022-06-02 10:18:04
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır.'' denildi.

Sabah saatlerindeki arıza nedeniyle metro istasyonlarına gelenler geri dönmek zorunda kalmış, vatandaşlara tren ve istasyonları boşaltmaları uyarısında bulunulmuştu.

Vatandaşlar, uyarıların geç yapıldığını dile getirerek, bu duruma tepki göstermişti. İstasyonlardan çıkan yüzlerce kişi ise duraklarda yoğunluk oluşturmuştu.

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