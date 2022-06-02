Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı.
2022-06-02 10:18:04
Sabah saatlerindeki arıza nedeniyle metro istasyonlarına gelenler geri dönmek zorunda kalmış, vatandaşlara tren ve istasyonları boşaltmaları uyarısında bulunulmuştu.
Vatandaşlar, uyarıların geç yapıldığını dile getirerek, bu duruma tepki göstermişti. İstasyonlardan çıkan yüzlerce kişi ise duraklarda yoğunluk oluşturmuştu.
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