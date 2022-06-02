Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri neden durdu?
Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri neden durdu? soruları işe ve okula gitmek isteyen binlerce vatandaş tarafında sıkça sorulmaya başlandı. Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binmek isteyenler metro hattının kapalı olduğunu ve sefer yapılamadığını görünce şaşırdı. Peki Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman çalışacak?
2022-06-02 10:25:18
Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri neden durdu? soruları işe ve okula gitmek isteyen binlerce vatandaş tarafında sıkça sorulmaya başlandı. Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binmek isteyenler metro hattının kapalı olduğunu ve sefer yapılamadığını görünce şaşırdı. Peki Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman çalışacak?
İşlerine, okullarına yetişmek isteyen vatandaşlar Üsküdar-Çekmeköy metro hattının çalışmadığını görünce oldukça şaşırdı. Öte yandan hattı kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kalırken vatandaşlara tren ve istasyonları boşaltmaları uyarısında bulunuldu.
Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor?
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek?
Üsküdar Çekmeköy metro hattının ne zaman seferlere başlayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak arızanın kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor.
Vatandaşlar geç kaldı
Vatandaşlar, uyarıların geç yapıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. İstasyonlardan çıkan yüzlerce kişi, duraklarda yoğunluk oluşturdu.
M5 Üsküdar - Çekmeköy metrosu hakkında
M5 (Üsküdar - Çekmeköy) Metro Hattı, İstanbul'un Anadolu Yakasında, ilk istasyonu Üsküdar, son istasyonu ise Çekmeköy olan 20 km uzunluğunda 16 istasyonlu bir metro hattıdır. Metro hattında çalışan araçlar Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro araçları olma özelliğine sahiptir. M4 (Kadıköy - Tavşantepe) hattından sonra Anadolu Yakasının ikinci metrosu olma özelliğini taşır. Hattın Üsküdar - Yamanevler arasındaki ilk bölümü 15 Aralık 2017 tarihinde hizmete açılmıştır.
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