Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri neden durdu?

Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman düzelecek? Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri neden durdu? soruları işe ve okula gitmek isteyen binlerce vatandaş tarafında sıkça sorulmaya başlandı. Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binmek isteyenler metro hattının kapalı olduğunu ve sefer yapılamadığını görünce şaşırdı. Peki Üsküdar-Çekmeköy metrosu ne zaman çalışacak?