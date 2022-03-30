Ünzile Yüksel kimdir? İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Başkanlık Divanında önemli değişiklikler yapıldı. Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonucunda pek çok yeni isim Divan Kurulu'nda yer aldı. Ünzile Yüksel de Kadın Politikaları Başkanı görevine getirildi. İşte Ünzile Yüksel'in hayatı ve biyografisi...

Ünzile Yüksel kimdir? İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel nereli, kaç yaşında? İYİ Parti Başkanlık Divanında önemli değişiklikler yapıldı. Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonucunda pek çok yeni isim Divan Kurulu'nda yer aldı. Ünzile Yüksel de Kadın Politikaları Başkanı görevine getirildi. İşte Ünzile Yüksel'in hayatı ve biyografisi...

Genel Başkan Meral Akşener, başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Başkanlık Divanında önemli değişikliklere imza atıldı. Kadın Politikaları Başkanlığı'na Ünzile Yüksel getirilirken Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmedi.

Ünzile Yüksel kimdir?

Ünzile Yüksel İYİ Parti Başkan yardımcısıdır.

Ünzile Yüksel İYİ Parti Divan Kurulu'nda Kadın Politikaları Başkanlığı'na geirildi.

Ünzile Yüksel, 1958 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Ünzile Yılmaz üniversite eğitimine kadar olan eğitimini Espiye'de tamamladı.

Fatih Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, ardından Anadolu Üniversitesi Tarih bölümü, son olarak da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesinde İlahiyat Bölümü öğrencisidir.

22 yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2002 yılının Ağustos ayında öğretmenlik mesleğinden emekli oldu ve Giresun Sınav Dershanesi kurucu ortakları arasında yer aldı. Aynı zamanda bu dershanede öğretmen olarak görev yaptı.

Halen Ceza, İdare ve Aile Hukuku dallarında serbest avukatlık mesleğini sürdürüyor.

Ayrıca Giresun Barosu Kadın Hakları komisyonu üyesi. 2009 yılında Giresun Milliyetçi Hareket Partisi İl başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 ve 2015'de MHP milletvekili aday adayı oldu. Giresun Kuzeyin Kadınları Derneğinin kurucu başkanlığını yaptı. Giresun Deniz Yıldızı Derneğinde gönüllü olarak çalıştı. 2017 Kasım ayında İyi Parti'nin Giresun Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için Giresun İl başkanlığı görevinden ayrıldı.

Ünzile Yüksel evli ve 2 çocuk annesidir.

İYİ Parti Divan Kurulu üyeleri

Siyasi İşler Başkanı Koray AYDIN

Genel Sekreter Uğur POYRAZ

Mali İşler Başkanı Ümit DIKBAYIR

Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan PAÇACI

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır ERDEM

Seçim İşleri Başkanı Şenol SUNAT

Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kâmil EROZAN

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan UZ

Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim ENSARIOĞLU

Yerel Yönetimler Başkanı Metin ERGUN

Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit ÖZLALE

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga AKALIN

Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer YILMAZ

Kadın Politikaları Başkanı Ünzile YÜKSEL

STK İlişkileri Başkanı Burak AKBURAK .