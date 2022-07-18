Ünlü Youtuber Desparadoos Kimdir?

Youtube da sıkça adını donanım videoları ile duyurmuş milyonlarca izlenmeye sahip olan “desparadoos” internet hızlandırma ve bilgisayar hızlandırma gibi hayatımızda hemen hemen hepimizin ihtiyacı olan içerikleri kolay sunum şekilleri ile bize buluşturmasıyla tanınıyor.

Bahsi geçen youtube kanalının linki ise “https://www.youtube.com/c/desparadoos” şeklinde. Peki oluşturduğu Youtube içerikleri ne derece etkili? Gerçekten FPS arttırma ya da bilgisayar hızlandırma videoları işe yarıyor mu? Bu sorunuzun cevabını videolarında bulunan yorumlardan ve videoların Beğeni Beğenmeme Like-Disslike oranına bakarak cevap verecek olur isek cevabımız Evet ! İşe yarıyor hemde oldukça. Binlerce izleyici videoları uyguladıktan sonra çok ciddi derecede performans artışları yaşadığını hiç çekmeyen internetlerinin artık full hd videoları bile rahatlıkla izlediğini belirtmiştir. En çok izlenme alan videosu olan internet hızlandırma 2020 videosunda 21 binden daha fazla beğeni almış ve yaklaşık 1 milyon bilgisayar kullanıcısına yardımcı olmuştur. Yorumların neredeyse tamamının pozitif olduğunu ve herkesin çok memnun kaldığını söylemek yanlış olmaz. Çok büyük bir kitle tarafından seviliyor ve takip ediliyor ancak buna rağmen youtube kanalına son 13 ay içerisinde hiç video paylaşmadığına tanık oluyoruz.

Peki bu kadar etkili ve başarılı bir isim olan “desparadoos” neden 1 yıldır video atmıyor? Kendisine instagram üzerinden ulaşıp bu soruyu sorduğumuzda “yapmış olduğum uluslararası danışmanlık işim malesef çok fazla vaktimi aldığı için yeterince yoruluyorum ve üzülerek söylüyorum ki kendimi video yapmak için odaklayamıyorum.” Cevabını aldık. Yeni videolar gelecek mi? Gelecek ise ne zaman bu videoları beklemeliyiz sorumuzun cevabını ise “Kendime vakit ayırabildiğim ilk vakitte Temmuz ayı bitmeden en çok izlenen videolarımın yeni ve güncel halleri ile takipçilerimle beraber olmaya devam edeceğim” cevabını aldık. Tüm takipçilerinin fiyat performans ürünü olan ve marka tescil belgesi ile yerli gaming markamız olma yolunda ilerleyen kendi markasını kurduğu Despa Ares Gaming Mouse'lardan almaya özen göstermelerini istiyor ilgili ürün 6400 dpi hassasiyetinde bir oyuncu faresi. İlgili ürüne bu linkden ulaşıp inceleyebilirsiniz: “https://www.trendyol.com/despa/ares-gaming-mouse-6400-dpi-p-77230189”

Ünlü youtuber Batuhan Enes Çapıt'ın Desparadoos isimli youtube kanalı dışında Despa Yurt Dışı Eğitim şirketi için Rusya'da çekmiş olduğu Vlog serisi içeren bir ikinci kanalı olduğunu da bu konuşmalar esnasında öğrendik. “Despa Rusyada Üniversite” isimli youtube kanalı içerikleri de yine ünlü youtuber Desparadoos tarafından hazırlanmakta ve editlerini yapılmaktaymış. İlgili youtube kanalına merak edenlerin ulaşabilmesi için kanalın adresi: “https://www.youtube.com/c/DespaRusyada%C3%9Cniversite”