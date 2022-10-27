Ünlü sunucu Raif Akyüz ilkleri başarmaya devam ediyor

Raif Akyüz Meltem TV. ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Raif Akyüz’le Sanatçı adlı programına bugüne kadar dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Silvio Simac, dünyanın en çok dinlenen müzik gruplarından biri olan Trendz Grubu’nu programına konuk olarak almayı başarmıştı.

Dünyaca ünlü konukları programına alarak ülkemizin tanıtımına da büyük katkılarda bulunan Raif Akyüz başta Güney Kore olmak üzere dünyanın seçkin haber portallarında yer almayı başardı.

Raif Akyüz ile sanatçı programında ülkemizin önde gelen sanatçıları Zihni Göktay , Erhan Yazıcıoğlu , Bennu Yıldırımlar , Mazlum Kiper , Sinan Bengier , Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Uğur Çavuşoğlu, Okay Temiz , Tayfun Sav , Altan Akışık , Sefa Zengin , Mert Turak , Binnur Şerbetçioglu, ve Hilmi Özçelik gibi isimleri de ağırladı.

Raif Akyüz “Sanatçı” adlı programı ile gerçekleştirdiği büyük başarının ardından bu kez de yine Meltem TV. ekranlarında “Raif Akyüz'le Sporcu” adlı programa başlayan başarılı sunucu bu programın ilk bölümünde Kick Boks Dünya Şampiyonu ve Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen, Kick Boks Dünya Şampiyonu ve milli sporcu Emine Arslan , Kick Boks Dünya Şampiyonu ve milli sporcu Duygu Turan'ı ağırladığı ilk bölüm büyük ilgi gördü.

Başarılı genç ve ödüllü sunucu Raif Akyüz önümüzdeki hafta yayınlanacak “Raif Akyüz'le Sporcu” adlı programında Muaythai Fedarasyonu milli takımlar teknik direktörü Yılmaz Çeken , Muay Thai Dünya 2 .cisi , Avrupa Şampiyonu ve milli sporcu Ezgi Yılmaz , Muay Thai Dünya Şampiyonu , Avrupa Şampiyonu ve milli sporcu Tunahan Atar'ı ağırlayacak.

Raif Akyüz'le Sporcu programı her Çarşamba akşamı Meltem TV. ekranlarında 23:00'te seyircisiyle buluşmaya devam etmektedir.