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Ünlü profesör de dolandırıcıların tuzağına düştü

Sosyolog Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, 4 Şubat günü kendisini polis olarak tanıtan kişilere yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı.

1 Saat Önce
2022-02-17 13:24:34
Ünlü profesör de dolandırıcıların tuzağına düştü

Telefonda dolardırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Bebek'te emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel'in (79) dolandırıcılara 10 günde 10 milyon lira kaptırmasından sonra, ünlü bir profesör daha bu çetenin tuzağına düştü.

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Sabah gazetesinin aktardığına göre Şişli'de, 4 Şubat'ta gerçekleşen olayda, özel bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı'nın (65) telefonunu arayan dolandırıcı, kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıttı. Dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını söyledi. İddiaya göre dolandırıcı, kendisinin polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru bilerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Narlı'ya hangi bankalarda kaç hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, ardından tüm paraların bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

KOD ADI: BARIŞ- PINAR

Sonrasında dolandırıcı profesöre, aralarında bir parola belirleyeceklerini, telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını söyledi. Parolanın da "Barış-Pınar" olduğunu dile getirmesinden sonra Prof. Dr. Narlı özel bir bankanın Etiler şubesine giderek tüm parasını çekti. Kasada değeri binlerce lira olan 2 adet burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve reşat altın uçlu kolyeyi alan Narlı'ya telefondaki sözde polis, paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini söyleyerek eve gelen polislere kod adını söyleyerek çantayı teslim etmesini istedi. Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen sözde polis, "Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz" gibi sözler sarf etti. Kapısına gelen sözde polisin "Barış" demesinin ardından "Pınar" cevabını veren Narlı, çantayı verdi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra yeniden aranan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını arayınca dolandırıldığını fark etti. Polislere haber veren Narlı, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı. Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayın yaşandığı gün bir AVM'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini ifade etti. Dolandırıcılıkla alakası olmadığını kaydeden Mustafa S. hakkındaki soruşturma devam ediyor. .

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