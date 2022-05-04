Ünlü İş İnsanı Mariana Morais Türkiye’de Yatırım Yapmaya Başladı

Amerika ve Brezilya’da yaptığı başarılı girişimler ile adından söz ettiren Mariana Morais dünyanın pek çok farklı noktasında büyük yatırımlar yapıyor. Morais bu kez ise Türkiye’ye gelerek yeni yatırımlar yapacak. 1997 doğumlu olan Morais güzelliği kadar iş hayatındaki başarıları ile de dikkat çekiyor.

Eğitim hayatının hemen ardından girişimciliğe başlayan ve çok sayıda başarılı işe imza atan ünlü iş insanı University Central Florida mezunudur. Okul hayatının bitmesi ile birlikte iş hayatına atılan ve bu alanda kadınlarında başarılı olabileceğini kanıtlayan Mariana Morais bu yılın en iyi kadın girişimci ödülüne de şimdiden aday olmuş durumda.

Türkiye'ye gelerek bazı temaslarda bulunacak olan ünlü iş insanı Mariana Morais Türk kadınları içinde büyük bir rol model olacak. Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Dünya'da pek çok ülkede girişimcilik yapan ve yatırım yapan Morais Türk kadınlarına da ilham oluyor. Özellikle kendi işini yapmak isteyen genç kadınlar Morais'i örnek alacak. Ünlü Yatırımcı Türkiye ziyretini resmi Instagram adresi olan @ maarebeaar ‘de resmen duyuracağını belirtti.

Ünlü iş insanı kısa süre içerisinde Türkiye'de ki yatırımlarına hız vermek istiyor. Daha önce bir röportajında Türkiye'nin yatırım ve girişimcilik adına son derece ideal bir ülke olduğunu söyleyen güzel iş insanı 2022 yılında yatırımlarına hız veriyor. Ekibiyle birlikte yatırım için uygun alanlar bulan Morais girişimcilik hayali olanlara da büyük bir ilham olmaya devam ediyor. .