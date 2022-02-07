Ünlü akademisyen Kurtoğlu’na eşine şiddetten hapis cezası

Akademisyen, ekonomist, yazar ve birçok televizyon programında yorumculuk da yapan Dr. Ramazan Kurtoğlu eşine uyguladığı şiddet nedeniyle yargılandığı mahkemede 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 2019 yılının Haziran ayında İstanbul Bakırköy'de gerçekleşti. Ramazan Kurtoğlu akşam saatlerinde eve geldi ve eşi Seher Kurtoğlu ile ertesi güne kadar sürecek bir tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüştü. Dava dosyasındaki bilgilere göre Kurtoğlu eşinin boğazını sıktı ve hırpaladı.

Dizi ile karnına ve saçlarına bastırıp darp etmeye devam etti ve bu sırada "O.... seni öldüreceğim. Seni hastanelik ederim. Bana itaat edeceksin. Başına çok kötü şeyler gelecek görürsün" diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Seher Kurtoğlu kendisini yatak odasına kapattı. Eşi uyuyunca da valizini hazırladı. Sabah olunca eşi gitmesine izin vermedi. Kapısını kilitledi.

Talihsiz kadın kapıcıdan evden çıkmak için yardım istedi. Kısa süre içinde kapıcı ve yönetici Kurtoğlu ailesinin kapısına gelse de Ramazan Kurtoğlu görevlileri gönderip eşini darp etmeye devam etti. Bunun üzerine polisleri arayan kadın, ekiplerin gelmesiyle evden ayrılıp terminale doğru hareket etti, Eskişehir'e gitti. Darp raporu alıp şikayetçi oldu.

"GECE YATTIK, SABAH POLİSİ ARAMIŞ" SAVUNMASI ÇÜRÜDÜ 7 AY HAPİS ALDI

'Yaralama', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Ramazan Kurtoğlu, eşiyle 5 aydır evli olduğunu ve olay günü geç saatte geldiğinde eşinin Eskişehir'e gitmek istediğini söyledi.

Daha sonra götürebileceğini öne süren Kurtoğlu, "Gece yattık. Sabah valizini hazırlayıp polisi aramış. Polislerin yanında kapıcıyı arayıp parasını da verip Eskişehir'e gönderttim" diyerek suçsuz olduğunu öne sürdü. Mağdur eş Seher Kurtoğlu ise tehdit edildiğini, darp edildiğini anları tüm ayrıntılarıyla anlatarak, "Beni eve hapsetti. Yatak odasına saklandım. Levyelerle kapıyı kırmaya çalıştı" dedi ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanık yönetici de Seher Kurtoğlu'nun kapıcıyı arayarak, eşinin kendisini kilitlediğini gelip kapıyı açmasını söylediğini doğruladı. Mahkeme Ramazan Kurtoğlu'nu 'hakaret', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verirken 'eşe karşı yaralama' suçundan 7 ay 15 gün hapsine hükmetti.

Karara itiraz eden Ramazan Kurtoğlu'nun dosyası İstanbul Bölge Adliyesi 20. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire yeniden yargılama yaparak Kurtoğlu'na son söz verdi. Kurtoğlu, "Ben bir öğretim üyesiyim. 600'den fazla tv programına katıldım. Seher hanımın derdi para almaktır. Seher hanımın kullandığı bir ilaç var bir gün kullanmazsa vücudunda morarma olur. İstanbul-Eskişehir 7 saat süren bir yolculuktur. Yolda ne olduğunu bilemem. Sağlık raporunu 1 gün geçtikten sonra almıştır. Bir öğretim üyesi olarak burada bulunmaktan zul duyuyorum" dedi. Dosyada Seher Kurtoğlu'nun kulağıda, kolunda ve bileğinde morarma, elinde ve kolunda ödem, dudağının iç yüzeyinde kızarıklık bulunduğuna dair rapora rağmen "Söylediklerini yapsam hastanelik olması gerekir" diye ekledi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını kaldırdı ve artırdı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından da ceza veren daire 7 ay 15 günlük hapis cezasını 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca bin 500 lira adli parasına çıkardı. .