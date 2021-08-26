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TIMETURK / GENEL / Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversitede aşı olmayanlara PCR testi zorunlu mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversitede aşı olmayanlara PCR testi zorunlu mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversitede aşı olmayanlara PCR testi zorunlu mu? YÖK Başkanı Erol Özvar 2021-2022 yılında üniversitelerde yüz yüze eğitimlerle ilgili flaş açıklamada bulundu. Özer 'Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-08-26 16:33:25
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversitede aşı olmayanlara PCR testi zorunlu mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Üniversitede aşı olmayanlara PCR testi zorunlu mu? MEB'e bağlı okullarda yüz yüze eğitimlerin 6 Eylül'de başlayacağı açıklanmıştı. Üniversite öğrencileri de yüz yüze eğitimlerin başlayıp başlamayacağını merak ediyordu. YÖK Başkanı Erol Özvar 2021-2022 yılında üniversitelerde yüz yüze eğitimlerle ilgili flaş açıklamada bulundu. Peki üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Üniversitede aşı olmayanlara PCR testi zorunlu mu?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoüğan "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS tercihi yapan adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversite ilk kayıtlar ne zaman? 2021 üniversite elektronik kayıtlar ne zaman başlayacak?

Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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