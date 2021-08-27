YÖK Başkanı üniversitelerde yüz yüze eğitimin bu sene başlayacağını açıkladı. Uzun süre uzaktan eğitim olması nedeniyle binlerce üniversiteli okudukları şehirlerdeki kiralık evlerinden ve yurtlardan çıkmıştı. Bu açıklamanın ardından yüz binlerce üniversiteli barınma ihtiyacını karşılamak için yeniden harekete geçti. Ayrıca üniversiteye yeni başlayacak olanlar da barınma ihtiyacını nasıl gidereceğini kara kara düşünüyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite yurt başvuruları başladı mı?

YÖK Başkanı üniversitelerde yüz yüze eğitimin bu sene başlayacağını açıkladı. Uzun süre uzaktan eğitim olması nedeniyle binlerce üniversiteli okudukları şehirlerdeki kiralık evlerinden ve yurtlardan çıkmıştı. Bu açıklamanın ardından yüz binlerce üniversiteli barınma ihtiyacını karşılamak için yeniden harekete geçti. Ayrıca üniversiteye yeni başlayacak olanlar da barınma ihtiyacını nasıl gidereceğini kara kara düşünüyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite yurt başvuruları başladı mı?

2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala adaylar üniversite eğitimlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Burada açıklamalarda Bulunan Özvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversitelerde 2021-2022 döneminde eğitimler eylül ayının sonlarına doğru başlaması planlanıyor. Ancak her üniversitenin akademik takvimi farklıdır. Öğrencisi olunan üniversitenin akademik takvinine ulaşarak eğitimlerin ne zaman başladığı öğrenilebilir.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YKS tüniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK yurt başvuruları başlayacak. KYK yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Yurt başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından haberimiz güncellenecektir. KYK yurt başvuruları resmi site üzerinden yayımlanacak olan link üzerinden e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilerin bu adımda bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak yapmaları istenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.