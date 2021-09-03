Üniversitede uzaktan eğitim mi olacak? Üniversitelerde hangi dersler uzaktan (online) olacak? Bilim Kurulu Toplantısı geniş katılım ile gerçekleşti. Toplantıya YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı. Özvar üniversitelerde eğitimlerin nasıl olacağına dair bilgileri paylaştı. YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde karma eğitimin uygulanabileceğini belirtti. Uzun süre sonra üniversitelerine kavuşacak olan öğrenciler karma eğitim modelinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki üniversite eğitimleri nasıl olacak?

Üniversitede uzaktan eğitim mi olacak? Üniversitelerde hangi dersler uzaktan (online) olacak? Bilim Kurulu Toplantısı geniş katılım ile gerçekleşti. Toplantıya YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı. Özvar üniversitelerde eğitimlerin nasıl olacağına dair bilgileri paylaştı. YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde karma eğitimin uygulanabileceğini belirtti. Uzun süre sonra üniversitelerine kavuşacak olan öğrenciler karma eğitim modelinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki üniversite eğitimleri nasıl olacak?

Bilim Kurulu Toplantısı 2 Eylül 2021 tarihinde geniş kapsamlı olarak gerçekleşti. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bir çok Bilim Kurulu üyesi katıldı. Toplantıya ayrıca Milli Eğitim Bakanı MAhmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı. Toplantı sonrası okullarda eğitimlerin nasıl olacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Üniversitelerde de eğitimlrin nasıl oalcağını YÖK Başkanı Özvar açıkladı.

Üniversitede uzaktan eğitim mi olacak?

YÖK Başkanı Erol Özvar da üniversitelerde alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Üniversitelerimiz hibrit modeli ile birlikte yüz yüze ders yapma imkanlarının yanı sıra derslerinin bir kısmını, derslerin yüzde 40'nı online yapabilme yetkisine haizdir. Üniversiteler, bu salgın ortamında öğretimi sürdürmeyi başardı. Biz 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğtiim kararından itibaren her üniversitemiz kendi kurullarıyla, kendi senatolarıyla bu yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almış oldular.

Üniversitelerde hangi dersler uzaktan (online) olacak?

Gerek kampüs ortamlarında uygulanacak kurallar, gerekse eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili olarak bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz çalışması gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile hazırlanan kılavuzu üniversitelerle paylaştık.

Yerleşkelerde alınması gereken tüm tedbirler alındı. Karma tabir edilen öğretim usullerini üniversiteler tarafından kullanabileceğini karara bağladık. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim-öğretimin aksamaması hususunda bu hibrti veya harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler. Üniversitelerimizn elinde bu modellerden her birini kullanabilme yetkisi mevcut.

Üniversitelerimiz harmanlanmış ya da hibrit modeliyle birlikte yüz yüze eğitim vermenin yanı sıra derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme yetkisi bulunmakta.

Üniversitelerimizn her biri bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladı.

Üniversitelerimiz şu an da hangi derslerini yüz yüze hangi derslerini online yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.