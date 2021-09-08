MEB'e bağlı tüm kurumlarda eğitimler yüz yüze olacak çekilde 6 Eylül'de başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde de eğitimlerin yüz yüze olarak başlayacağını duyurdu. 2021-2022 eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite personeli ve öğrenciler kovid-19 vakası durumunda ne yapılacağını merak ediyor. Öğrencilerin kafasında üniversitede korona olan öğrenci izinli mi sayılacak? Koronavirüs olan üniversite öğrencisi okula gidecek mi? gibi sorular yer alıyor. YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 2021-2022 eğitim öğretim dönemine dair detayları paylaştı.

MEB'e bağlı tüm kurumlarda eğitimler yüz yüze olacak çekilde 6 Eylül'de başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde de eğitimlerin yüz yüze olarak başlayacağını duyurdu. 2021-2022 eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite personeli ve öğrenciler kovid-19 vakası durumunda ne yapılacağını merak ediyor. Öğrencilerin kafasında üniversitede korona olan öğrenci izinli mi sayılacak? Koronavirüs olan üniversite öğrencisi okula gidecek mi? gibi sorular yer alıyor. YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 2021-2022 eğitim öğretim dönemine dair detayları paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerde yeni dönemin nasıl olacağını anlattı. Özvar 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala üniversitelerde yüz yüze eğitimler sırasında Kovid-19 ile ilgili sürecin dijital sistemlerle takip edileceğini belirtti. Özvar üniversitelerde alınan önmeleri de paylaştı. Öğrencilerin sıkça sorduğu koronavirüs olan öğrenci derse gelecek mi? sorusuna da Özvar yaptığı açıklamalar ile açıklık getirdi.

Üniversitede korona olan öğrenci izinli mi sayılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin detaylarını anlattı. Prof. Dr. Özvar, öğrenci ve öğretim görevlilerinde koronavirüs testi pozitif çıkan olurnsa ne yapılacağı sorusuna yanıt verdi. Özvar şunları söyledi: "Sağlık Bakanlığı, sosyal alanlarda, kapalı alanlarda bir vaka ortaya çıktığında hangi tedbirlerin alınacağını bizlerle paylaşmaktadır. Bu durumda Sağlık Bakanlığının yayımladığı rehbere göre hareket edilecek. Bunun somut adımlarını üniversitelerimiz eğitim öğretim dönemi başlamadan hemen önce bütün öğrencileriyle paylaşacak. Bütün pozitif vaka durumları karşısında nelerin yapılacağı masada şu anda bulunmaktadır" dedi.

Koronavirüs olan üniversite öğrencisi okula gidecek mi?

Koronavirüs testi pozirtif çıkan ve koronavirüs olan öğrencinin üniversitede derslere devam edip edemeyeceği de öğrenciler tarafından soruluyor. Özvar bu konuda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunun somut adımlarını üniversitelerimiz eğitim öğretim dönemi başlamadan hemen önce bütün öğrencileriyle paylaşacak."

Üniversitelerde kovid (koronavirüs) temaslısı okula gidecek mi?

Erol Özvar, kampüslerde, Kovid-19 süreçlerinin takibinin nasıl yapılacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Gerek YÖK olarak gerek üniversiteler olarak öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimizle ilgili Covid-19 verileri, HES kodu üzerinden takip edilecek. Bildiğiniz gibi kampüslere, yerleşkelere kimlik ibraz etmek suretiyle girilebilir. Üniversitelerimiz de bu konuda HES kodu çalışmalarını Sağlık Bakanlığı ile yürütmektedir. Bu konuda çok gelişmiş bir iletişim altyapımız bulunuyor. YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ile şu anda protokol yapmış durumda. Üniversitelerimiz, Kovid-19 ile ilgili anlık dijital verileri güncellenmiş bir şekilde Sağlık Bakanlığından alabilecek. Üniversiteler, kendi öğretim elemanları, idari personel ve öğrencileriyle alakalı Kovid-19 aşı, risk, enfekte ya da karantina gibi durumlara ait dijital verileri Sağlık Bakanlığından takip edebilecek.

Böylelikle üniversitelerimiz, kendi öğrenci ve öğretim elemanı nüfusuyla ilgili salgının seyrini yakından izleyebilecek. Bu fevkalade önemli bir düzenlemedir. Bu dijital verilerle bizler aslında Covid-19'u üniversite ölçeğinde, kampüs ölçeğinde takip etme imkanına sahip oluyoruz. Covid-19 ile alakalı dijital yönetim usulünü üniversitelere getirmiş oluyoruz. Bu sistemle üniversitelerimiz, salgın şartlarında çok daha etkin bir yönetime kavuşmuş olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.