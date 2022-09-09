Üniversite yurt zamları iptal mi edildi? 2022-2023 özel yurtlara en fazla ne kadar zam yapılacak? Yurt fiyatları düşecek mi? Son zamanlardan özel üniversite yurt ücretlerine yapılan zamlar öğrenciler ve ailelerini oldukça üzmüştü. Yüksek zamlar nedeniyle yurtlarda kalamayan ve barınma sorununu çözmek için arayışa girenleri ilgilendiren çok önemli bir kara Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Yüksek fiyatlardan yurtlara kayıt olan öğrenciler yurt zamlarının iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Üniversite yurt zamları iptal mi edildi? 2022-2023 özel yurtlara en fazla ne kadar zam yapılacak? Yurt fiyatları düşecek mi? Son zamanlardan özel üniversite yurt ücretlerine yapılan zamlar öğrenciler ve ailelerini oldukça üzmüştü. Yüksek zamlar nedeniyle yurtlarda kalamayan ve barınma sorununu çözmek için arayışa girenleri ilgilendiren çok önemli bir kara Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Yüksek fiyatlardan yurtlara kayıt olan öğrenciler yurt zamlarının iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yüksek öğrenim özel barınma hizmetleri yönetmeliğiyle gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine esaslar belirlendi. Yönetmelikte üniversite özel yurtlarına zam sınırlaması da getirildi. Son günlerde özel yükeköüretim yurtlarının fiyatları oldukça artmış ve öğrencileri zorlamıştı. Yapılan değişiklik sonrası yurt zamlarının geri çekilip yeniden belirlenip belirlenmeyeceği merak konusu oldu.

Üniversite yurt zamları iptal mi edildi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Bu ücretlere yapılabilecek en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak. Yönetmeliğin ücret ve yükümlülükler başlıklı maddesine göre, özel yurtlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar, yeni hizmete açılan kurumlar ise açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne bildirecek ve söz konusu ücret il müdürlüğünce onaylanacak. Bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak. Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek ve barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecekler.

2022-2023 özel yurtlara en fazla ne kadar zam yapılacak?

Özel üniversite yurtlarına zam sınırlaması getirildi. Temmuz ayının TÜFE rakamıyla Temmuz ayının yıllık ÜFE rakamının toplamının yarısına 5 puan eklenerek bulunuyor. TÜFE: 49,65 + Yİ-ÜFE: 97,30/2 + 5 =78,47

Yurt fiyatları düşecek mi?

Yurt fiyatlarının düşüp düşmeyeceği öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite özel yurtlarına son zamanlarda büyük zamlar gelmişti. Son düzenleme ile yurt ücretleinin düşüp düşüp düşmeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazancak.

Kaç kişi GSB yurtlarına başvurdu?

Bu yıl 1 milyon 5 bin 490 genç üniversitelere yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler. Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295'i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti.Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrenci yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrenci yurtlara başvuru yaptı. 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 genç GSB yurtlarına başvuru yaptı. Başvuran öğrencilerin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor.