YKS sınavına giren herkesin merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite tercihinde bulunan bir çok kişi çeşitli üniversitelere ve bölümlere yerleşti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 YKS üniversite tercihlerinde üniversite kazananların sayısal verilerini paylaştı. Peki 2021'de üniversite tercihi yapanların kaçı yerleşti? YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti? Kaç kişi üniversiteye yerleşti?

YKS sınavına giren herkesin merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite tercihinde bulunan bir çok kişi çeşitli üniversitelere ve bölümlere yerleşti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 YKS üniversite tercihlerinde üniversite kazananların sayısal verilerini paylaştı. Peki 2021'de üniversite tercihi yapanların kaçı yerleşti? YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti? Kaç kişi üniversiteye yerleşti?

Ek tercih yapacak olanları da yakından ilgilendiren konuda açıklama geldi. Ek yerleştirmede şansını deneyecek olan adaylar üniversitelere kaç kişi yerleşti, üniversitelerde ne kadar boş kontenjan kaldı gibi soruları sornaya başlamıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri verdi. Peki üniversite tercihi yapanların kaçı yerleşti?

YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti?

Aygün Twitter hesabında ayrıca şu bilgilere de yer verdi: "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3.tercihine yerleşmiştir. YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."

YKS Ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişi istediği bir bölüme yerleşemedi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek yerleştirmeler YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanların hesaplanmasıyla başlayacak. YKS yerleştirmede bir bölüme yerleşene ve kayıt yaptırmayanların yerleri de ek yerleştirmelerde hesaplanacak. YKS ek yerleştirme sürecinin bir kaç haftaiçinde başlaması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Bu açıklamanın ardından sonuçlara bakan ve bir bölüme yerleşemeyen adaylar YKS ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.