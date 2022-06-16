Üniversite sınavı kaldırılacak mı? Üniversite sınavı kalkacak mı? Bahçeli'den flaş açıklama...

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından YKS sınavına girecek olanlara başarılar diledi. Bahçeli açıklamasında yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına inandığını söyledi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra Üniversite sınavı kaldırılacak mı? Üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkacak mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından YKS sınavına girecek olanlara başarılar diledi. Bahçeli açıklamasında yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına inandığını söyledi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra Üniversite sınavı kaldırılacak mı? Üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkacak mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından 18-09 Haziran'da YKS'ye girecek olanlara başarılar diledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına da inandığını belirtti.

Üniversite sınavı kaldırılacak mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında şunları belirtti: "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde iki gün boyunca ve oturumlar halinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek her gencimize, her evladımıza öncelikle üstün başarılar diliyorum. Hedefledikleri üniversiteye girmelerini niyaz ediyorum.

Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyor, bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum."

Üniversite sınavı kalkacak mı?

Üniversite sınavlarının kalkması yönünde hükümetün şu anda bir çalışması bulunmuyor. Üniversiteye yerleşme konusunda mevcut kurallar geçerliliğini sürdürüyor.