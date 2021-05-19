Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor. Riskli gruplarda yer alan vatandaşların aşılanması neredeyse tamamlanmış durumda. Sıra üniversite akademi kadrosunda ve üniversite öğrencilerine geldi. Peki Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? Üniversite öğrencileri covid aşısı olacak mı? YÖK Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yası ile üniversite öğrencilerinin ve üniversite akademi kadrolarının aşılanması gerektiğini belirtti. Peki üniversite öğrencileri korona aşısı olacak mı? Üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların aşılanmasına devam ediliyor. Riskli gruplarda yer alan vatandaşların aşılanması neredeyse tamamlanmış durumda. Sıra üniversite akademi kadrosunda ve üniversite öğrencilerine geldi. Peki Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? Üniversite öğrencileri covid aşısı olacak mı? YÖK Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yası ile üniversite öğrencilerinin ve üniversite akademi kadrolarının aşılanması gerektiğini belirtti. Peki üniversite öğrencileri korona aşısı olacak mı? Üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime 1 yıldan fazladır ara verildi. Ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. Yazıda üniversite örgün eğitim öğrencilerinin korona virüs aşılarının yapılması istendi. Ayrıca üniversite akademik kadrolarının da bir an önce kovid-19 aşılanmasının yapılması itendi. Üniversitede okuyan öğrenciler de Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? Üniversite öğrencileri covid aşısı olacak mı? sorularını sormaya başladı.

Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Üniversite öğrencilerinin aşılama takvimine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İlerleyen zamanlarda üniversite öğrencilerine aşı randevusu tanımlanırsa sizlerle paylaşacağız.

Üniversite öğrencileri covid aşısı olacak mı?

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

Öğretmenlerin aşılanması hız kazandı

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.