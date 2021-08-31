2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar bazılarını sevindirirken bazılarını da üzdü. Liseden mezun olmadan YKS sınavına katılan ve yerleştirmelerde bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kaydı yaptırıp yaptıramayacaklarını araştırmaya başladı. Peki Üniversite kazanan ama lisede bütünleme ve tek ders sınavına kalanlar üniversite kaydı yaptıracak mı? Liseden mezun olmadan üniversiteye yerleşenler ne yapacak? Üniversite kaydı ne zaman yapılacak?

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar bazılarını sevindirirken bazılarını da üzdü. Liseden mezun olmadan YKS sınavına katılan ve yerleştirmelerde bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kaydı yaptırıp yaptıramayacaklarını araştırmaya başladı. Peki Üniversite kazanan ama lisede bütünleme ve tek ders sınavına kalanlar üniversite kaydı yaptıracak mı? Liseden mezun olmadan üniversiteye yerleşenler ne yapacak? Üniversite kaydı ne zaman yapılacak?

Bütünleme ve tek derse kalan lise öğrencileri üniversite kaydı yaptıracak mı?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS yerleştirmelerinde yerleşen adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.