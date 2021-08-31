2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen adayların kayıt süreci başlamak üzere. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile bir üniversiteye yerleşen adaylar Üniversite kayıtları uzaktan (internetten) mi yapılacak? Üniversite kaydı için üniversiteye gidilecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte üniversitelerde de eğitimler uzaktan yapılıyordu. Alınan yeni kararlar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerde yüz yüze eğitimler başlayacak.

2021 YKS tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen adayların kayıt süreci başlamak üzere. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile bir üniversiteye yerleşen adaylar Üniversite kayıtları uzaktan (internetten) mi yapılacak? Üniversite kaydı için üniversiteye gidilecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını ile birlikte üniversitelerde de eğitimler uzaktan yapılıyordu. Alınan yeni kararlar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerde yüz yüze eğitimler başlayacak.

YKS sınavına giren milyonlarca aday sonuçların açıklanmasıyla üniversite tercihleri için kolları sıvadı. 2021 üniversiteterihleri 5 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'ta sona erdi. Üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM YKS tercih sonuçlarını 31 Ağustos sabahı açıkladı. YKS tercih sonuçlarında bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Üniversite kayıtları uzaktan (internetten) mi yapılacak? Üniversite kaydı için üniversiteye gidilecek mi?

Üniversite kayıtları uzaktan (internetten) mi yapılacak?

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvuru yapması gerekecek.

Üniversite kaydı için üniversiteye gidilecek mi?

Üniversiteyi kazanan adaylar öncelikle internetten e-kayıt yaptıracak. Ardından üniveriste asıl kayıt işlemleri için üniversitelerine gidecek. Adayların kayıt için belirtilen tarih aralığında belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Üniversite internetten kayıt nasıl yapılır?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ‘e-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında ilgilki tarihlerde açılacak ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Kayıt işlemleri yaparken bunlara dikkat edin

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmayayetkilidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.