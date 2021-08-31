Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite dersleri ne zaman başlayacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşen adaylar Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021-2022'de üniversite dersleri ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimlerin başlanacağı YÖK Başkanı tarafından açıklandı. Üniversiteli olmanın hayalini kuranlar bir an önce okuluna gidip kaydını yaptırmak istiyor. Üniversite kaydı uzaktan, online mi yapılacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşen adaylar Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021-2022'de üniversite dersleri ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimlerin başlanacağı YÖK Başkanı tarafından açıklandı. Üniversiteli olmanın hayalini kuranlar bir an önce okuluna gidip kaydını yaptırmak istiyor. Üniversite kaydı uzaktan, online mi yapılacak?

Milyonlarca aday 2021 YKS sınavına iyi bir üniversitede okumanın hayali ile girdi. YKS tercih sonuçları ile üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS yerleştirmelerinde yerleşen adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Üniversite ilk kayıtları nasıl yapılır?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Üniversite dersleri ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde 2021-2022 döneminde eğitimler eylül ayının sonlarına doğru başlaması planlanıyor. Ancak her üniversitenin akademik takvimi farklıdır. Öğrencisi olunan üniversitenin akademik takvinine ulaşarak eğitimlerin ne zaman başladığı öğrenilebilir.

Liseden mezun olamamış ama YKS'de yerleşenler ne yapacak?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Burada açıklamalarda Bulunan Özvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir." dedi.

Üniversite kayıtları için istenen belgeler neler?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.