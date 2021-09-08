Milyonlarca kişi hayallerindeki üniversite okuyabilmek için 2021'de yapılan YKS sınavında ter döktü. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra barajı geçen adaylar üniversite tercihi yapmaya hak kazandı. Üniversite tercih sonuçların da açıklanmasından sora üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt tarihleri açıklandı. Kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretli kayıt tarihi var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki üniversite kayıtları bitti mi? Mazeretli üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

Milyonlarca kişi hayallerindeki üniversite okuyabilmek için 2021'de yapılan YKS sınavında ter döktü. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra barajı geçen adaylar üniversite tercihi yapmaya hak kazandı. Üniversite tercih sonuçların da açıklanmasından sora üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt tarihleri açıklandı. Kaydını yaptıramayan öğrenciler mazeretli kayıt tarihi var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki üniversite kayıtları bitti mi? Mazeretli üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

2021 YKS sınavına 4 milyondan fazla aday katıldı. Adaylar üniversite yolunda birbirleri ile yarıştı. Sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanması ile barajı geçen adaylar üniversite tercihlerini yaptı. Tercih sonuçları 31 Ağustos'ta açıklandı. Üniverite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt telaşı başladı. Üniversite kayıdını henüz yapmamış olanlar Üniversite kayıtları bitti mi? Üniversite kayıtları ne zaman bitecek? gibi soruları sormaya başladı. İşte 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için üniversite kayıt tarihleri..

Üniversite kayıtları bitti mi?

Üniversiteye yerleşen binlerce kişi üniversite kayıtlarını tamamladı bile. Peki Üniversite kayıtları bitti mi? Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Mazeretli üniveriste kayıtları

Üniversite kayıtları sırasında en doğru bilgiyi kazandığını üniveristenin öğrenci işleri ile görüşerek elde edebilirsiniz. Yerleşmeye hak kazandığınız üniversite ile telefonda görüşebilir ve gerekirse yüz yüze de görüşebilirisiniz. Bu şekilde üniversite kayıtları hakkında daha net bilgi elde etmiş olursunuz.

Üniversite kayıdında istenen belgeler neler?

a) Adayın lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.