Üniversite kaydı için PCR testi zorunlu mu? Üniversiteye kaydolurken (korona) PCR testi zorunlu mu?

20 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayanlardan PCR testi isteneceğini açıkladı. PCR testinin üniversite öğrencileri ve personellerinde de isteneceği açıklandı. 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşenler üniversite kaydı için PCR testi zorunlu mu diye soruyor. Peki üniversiteye kaydolurken (korona) PCR testi zorunlu mu? Üniversiteyi yeni kazananlara PCR testi zorunlu mu?

20 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayanlardan PCR testi isteneceğini açıkladı. PCR testinin üniversite öğrencileri ve personellerinde de isteneceği açıklandı. 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşenler üniversite kaydı için PCR testi zorunlu mu diye soruyor. Peki üniversiteye kaydolurken (korona) PCR testi zorunlu mu? Üniversiteyi yeni kazananlara PCR testi zorunlu mu?

Cumhrubaşkanı Erdoğan PCR testi uygulaması zorunluluğunun hayata geçirildiğini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız."

Üniversite kaydı için PCR testi zorunlu mu?

Zorunlu PCR testi uygulaması 6 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak. 6 Eylül'den sonra aşı olmamış vatandaşlardan PCR testi uygulanacak. Üniversite öğrencileri de PCR testi vermek zorunda kalacak. Ancak üniversiteye yeni kayıtta PCR testi zorunlululuğu olup olmayacağı henüz belli değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.