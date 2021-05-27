Üniversite hastanesi personeli ek ödeme yapılacak mı? 2021 Üniversite sağlıkçıları ek ödeme alacak mı?

YÖK Üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara ek ödeme yapılabilmesi için çalışma başlattı. Haberi alan üniversite hastanesi çalışanları da üniversite hastanesi personeli ek ödeme yapılacak mı? diye araştırmaya başladı. Peki üniversite hastanelerinde ek ödeme yapılacak mı? Üniversite hastanesinde çalışanlar ek ödeme alacak mı? Üniversite sağlıkçıları ek ödeme alacak mı? Korona ile mücadele kapsamında üniversite hastanesinde çalışan sağlıkçılara 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı. Üniversite hastane personeli ek ödeme konusunda yeni bir düzenleme talep ediyordu.

YÖK Üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara ek ödeme yapılabilmesi için çalışma başlattı. Haberi alan üniversite hastanesi çalışanları da üniversite hastanesi personeli ek ödeme yapılacak mı? diye araştırmaya başladı. Peki üniversite hastanelerinde ek ödeme yapılacak mı? Üniversite hastanesinde çalışanlar ek ödeme alacak mı? Üniversite sağlıkçıları ek ödeme alacak mı? Korona ile mücadele kapsamında üniversite hastanesinde çalışan sağlıkçılara 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı. Üniversite hastane personeli ek ödeme konusunda yeni bir düzenleme talep ediyordu.

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personellerini sevinden ek ödeme gelişmesi yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele yönelik düzenlemenin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.

Üniversite hastanesi personeli ek ödeme yapılacak mı?

Yükseköğretim Kurulu da Sağlık Bakanlığının bu düzenlemesinin ardından sağlık personeli arasında çalışma barışının sağlanması için üniversite hastanelerindeki personele de yeniden ek ödemenin yapılabilmesi için harekete geçti. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'e geçici maddenin eklenmesi için değişiklik taslağı hazırlandı.

Üniversite hastanesi personeli kaç ay ek ödeme alacak?

Taslağa göre, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde salgına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan'dan itibaren 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

Daha önce 2 ay ek ödeme verilmişti

Kovid-19 salgını ile ilgili sağlık hizmeti veren üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde salgına yönelik görev yapan personele, 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı.

Konu ile ilgili çalışamalar sürüyor

YÖK tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklik taslağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldı. Bu kurumlardan gelecek uygunluk görüşüne göre yönetmelik değişikliğine yönelik çalışmalar neticelendirilecek.

Ek ödeme nedir?

Sağlık çalışanlarına korona savaşı sonrası ek ödeme verilmesine karar verilmişti. Peki ek ödeme nedir? Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

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