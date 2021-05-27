Üniversite hastanesi ek ödeme 2021 |Üniversite hastanesi personeline ek ödeme yapılacak mı?

Üniversite hastanesi ek ödeme 2021 | Korona patlak verdiği dönemde ek ödeme alana üniversite hastanesi personelleri ilerleyen zamanlarda ek ödeme alamaz olmuşlardı. YÖK üniversite hastanesi sağlık personeline ek ödeme yapılması talebi ile bir çalışma başlattı. Gelişmelerden sonra binlerce sağlık personeli de üniversite hastanesi personeline ek ödeme yapılacak mı, üniversite hastanelerinde ek ödeme verilecek mi? diye araştırmaya başladı. YÖK tarafından hazırlanan taslak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldı. Peki üniversite sağlık personeli ek ödeme alacak mı? Üniversite sağlık personellerinin ek ödeme alıp alamayacağı konusu şu anda değerlendirme aşamasında.

Üniversite hastanesi ek ödeme 2021 | Korona patlak verdiği dönemde ek ödeme alana üniversite hastanesi personelleri ilerleyen zamanlarda ek ödeme alamaz olmuşlardı. YÖK üniversite hastanesi sağlık personeline ek ödeme yapılması talebi ile bir çalışma başlattı. Gelişmelerden sonra binlerce sağlık personeli de üniversite hastanesi personeline ek ödeme yapılacak mı, üniversite hastanelerinde ek ödeme verilecek mi? diye araştırmaya başladı. YÖK tarafından hazırlanan taslak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldı. Peki üniversite sağlık personeli ek ödeme alacak mı? Üniversite sağlık personellerinin ek ödeme alıp alamayacağı konusu şu anda değerlendirme aşamasında.

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personellerini sevinden ek ödeme gelişmesi yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele yönelik düzenlemenin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele de ek ödeme yapılması için bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı.

Üniversite hastanesi personeline ek ödeme yapılacak mı?

Yükseköğretim Kurulu da Sağlık Bakanlığının bu düzenlemesinin ardından sağlık personeli arasında çalışma barışının sağlanması için üniversite hastanelerindeki personele de yeniden ek ödemenin yapılabilmesi için harekete geçti. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'e geçici maddenin eklenmesi için değişiklik taslağı hazırlandı. YÖK'ün çalışmasından sonra binlerce kişi "Üniversite hastanesi personeline ek ödeme yapılacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sorunun yanıtı ilerleyen günlerde belli olacak. Zira YÖK sadece taslak hazırladı ve son sözü söyleyecek olan ilgili bakanlıklar olacak.

Üniversite hastanesi personeli kaç ay ek ödeme alacak?

Taslağa göre, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde salgına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan'dan itibaren 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

Daha önce 2 ay ek ödeme verilmişti

Kovid-19 salgını ile ilgili sağlık hizmeti veren üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde salgına yönelik görev yapan personele, 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ödeme yapılmıştı.

Konu ile ilgili çalışamalar sürüyor

YÖK tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklik taslağı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile paylaşıldı. Bu kurumlardan gelecek uygunluk görüşüne göre yönetmelik değişikliğine yönelik çalışmalar neticelendirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.