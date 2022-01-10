Üniversite final sınavları uzaktan mı yapılacak? Hangi üniversitelerde sınavlar uzaktan yapılacak? Omicron varyantı nedeniyle vaka sayıları son haftalarda hızla yükselişe geçti. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında bazı üniversiteler final sınavlarını uzaktan (online) yapma kararı aldı. Sınavların yaklaştığı şu günlerde öğrenciler vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sınavların uzaktan (online) yapılmasını istiyor.

Yüz binlerce üniversite öğrncisi bir kaç hafta sonra final sınavlarına girecek. Omicron varyantı nedeniyle son günlerde yaşanan vaka artışı sınava girecek olan öğrencileri de endişelendiriyor. Öğrenciler vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sınavların uzaktan (online) yapılmasını istiyor. Bazı üniversiteler sınavların uzaktan yapılması yönünde karar aldı. Ancak pek çok üniversite sınavların yüz yüze yapılmasını isytiyor.

Üniversite final sınavları uzaktan mı yapılacak?

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'nun brifingi sonrası konuşan Prof. Dr. Özvar, son dönemde yükselişe geçen vakaların eğitim sürecini etkileyip, etkilenmeyeceği yönünde değerlendirmede bulundu. Üniversite final sınavları uzaktan mı yapılacak? sorusuna yanıt veren Özvar şunları söyledi: "Yükseköğretim kurumları, bütün illerimizde, bu salgın ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdü. İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. Yükseköğretim kurumları olarak almış olduğumuz karar gereği; ki bu zannediyorum web sitesinde de ulusal basın organlarında, gerek sosyal medya mecralarında da kararlarımız ifade ve ilan edilmiştir. Üniversitelerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanacakları usul ve esaslar konusunda genel bir çerçeve içerisinde kendi kararlarını alabilmektedirler. Mevzuat gereği yüzde 40'a kadar online, uzaktan eğitim yoluyla veya dijital öğretim yoluyla faaliyetlerini sürdürebilmekte. Yüzde 60 civarında yüz yüze eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğer salgın yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda; o zaman bütün üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri ve kararları doğrultusunda bu eğitim-öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler."

Hangi üniversitelerde sınavlar uzaktan yapılacak?

Boğaziçi Üniversitesi yıl sonu sınavlarının nasıl olacağının öğretim üyeleri tarafından belirleneceğini açıkladı. Koç Üniversitesi, 10-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan güz dönü yarıyıl sınavlarının da tıpkı dersler gibi çevrim içi yapılacağını aktardı.

İTÜ ve Hacettepe'de final sıanvları yüz yüze mi yapılacak?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan açıklamalara göre okulda hibrit eğitim uygulanacak. Güz dönemi sonuna kadar uygulanacak olan bu karar, öğretim üyelerinin sınıfta ders anlatmalarına; öğrencilerin ise isterlerse uzaktan isterlerse sınıftan dersi takip etmelerine olanak sağlayacak. Yıl sonu final sınavları ise yüz yüze gerçekleştirilecek.

Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi yönetimi ise yıl sonu sınavlarının, ‘maske, mesafe gibi gereken tedbirler uygulanarak' yüz yüze yapılacağını açıkladı. Alınan bu karar ise vaka rekorları sebebiyle endişeli olan öğrenciler tarafından tepki çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.