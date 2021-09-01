Üniversite elektronik kayıt tarihleri ne zaman? Elektronik kayıt yaptırmayanlar üniversiteye kaydolabilir mi?

Üniversite elektronik kayıt tarihleri ne zaman? E-kayıt yaptırmayanlar üniversiteye kaydolabilir mi? 2021 üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. YKS tercih kılavuzunda üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri hakkında bilgi verildi.

Üniversite elektronik kayıt tarihleri ne zaman? E-kayıt yaptırmayanlar üniversiteye kaydolabilir mi? 2021 üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. YKS tercih kılavuzunda üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri hakkında bilgi verildi.

YKS sınavına giren milyonlarca kişi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra rahat bir nefes aldı. Sonuçlara göre bir üniversiteye yerleşen adayları üniversite heyecanı sardı. Bir an önce kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar elektronik kayıt tarihlerini ve üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki Üniversite e kayıt tarihleri ne zaman? Elektronik kayıt yaptırmayanlar üniversiteye kaydolabilir mi?

2021-2022 üniversite elektronik kayıt tarihleri ne zaman?

Üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS tercih sonuçlarında bir üniversiteye yerleşen adaylar elektronik kayıtlarını 4 Eylül - 8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapacak. Kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

E-Devlet üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır?

E-devletten üniversite elektronik kayıtlarını tamamlamak çok kolay.

Öncelikle e-devlet kapısına uygulama üzerinden yada internetten erişiyoruz. (https://www.turkiye.gov.tr/)

Açılan sayfaya TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

‘e-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirilebilir.

Üniversite kaydı için istenen belgeler neler?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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