E-devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavında iyi bir üniversiteye yerleşmek için ter döktü. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşenler Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte üniversite e kayıt işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

E-devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavında iyi bir üniversiteye yerleşmek için ter döktü. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye yerleşenler Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte üniversite e kayıt işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Üniversite yerleştirme sonuçları 31 Ağustos sabahı ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar kayıtların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Adaylar öncelikle kayıtşarını elektronik ortamda yapacaklar. Peki üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? E-devlet üniversite kaydı nasıl yapılır?

Üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır?

Üniversiteyi kazanan adaylar bir an önce üniversitelerined eğitim görmek için sabırsızlanıyor. Üniversiteye başlamadan önce adaylar kayıtlarını tamamlamak zorunda. Üniversiteye yerleşenler kayıtlarını elektronik ortamda yapabilecek. Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. PEki üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? elekronik kayıtlar e-devlet üzerinden yapılabilir. E-devlete giriş yapıp ardından "Üniversite E-Kayıt" seçeneğinden kayıt işlemlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

E-devlet üniversite kaydı nasıl yapılır?

Üniversite elektronik kayıtları e-devlet üzerinden yapılabilir. E-devletten üniversite elektronik kayıtlarını tamamlamak çok kolay. Bunun için izlemeniz gereken yollar şunlar;

1- Öncelikle e-devlet kapısına uygulama üzerinden yada internetten erişiyoruz. (https://www.turkiye.gov.tr/)

2- Açılan sayfaya TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

3- ‘E-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirilebilir.

Üniversite kayıtları için istenen belgeler

Üniversitelerin genel olarak kayıt için istedikleri belgeler şu şekilde;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin Askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.

Bunların dışın üniversiteler adaylardan bazı özel evraklar talep edebilir.

YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri verdi. Aygün Twitter hesabında şu bilgilere yer verdi: "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3.tercihine yerleşmiştir. YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.