Ünal Yurtbay kimdir? Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm... Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay aracında silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Acı haber Yurtbay'ın sevenlerini yasa boğdu. Kyumucluk yapan Ünal Yurtbay 7 Haziran 2018 Genel Seçimleri Saadet Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı olmuştu ancak seçilememişti. Peki Ünal Yurtbay neden öldü?

Ünal Yurtbay kimdir? Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm... Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay aracında silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Acı haber Yurtbay'ın sevenlerini yasa boğdu. Kyumucluk yapan Ünal Yurtbay 7 Haziran 2018 Genel Seçimleri Saadet Partisi'nden 25. Dönem milletvekili adayı olmuştu ancak seçilememişti. Peki Ünal Yurtbay neden öldü?

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay aracında kendi kafasına silahla ateş ederek intihar etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ünal Yurtbay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber ile Ünal Yurtbay'ın yakınları yasa boğuldu. Peki Ünal Yurtbay kimdir? Ünal Yurtbay neden öldü? Ünal Yurtbay neden intihar etti?

Ünal Yurtbay kimdir?

Ünal Yurtbay 1969 yılında Bartın'da doğdu. Ünal Yurtbay Saadet Partisi Bartın İl Başkanı'ydı. Ünal Yurtbay aracında silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Ünal Yurtbay ilk, orta ve lise eğitimlerini Bartın'da tamamladı. Ardından iş hayatına atılan Ünal Yurtbay askerilikten önce fotoğrafçılık yaptı. Vatani görevini yerine getiren Ünal Yurtbay, kuyumculuk sektörüne girdi.

Ünal Yurtbay 1988-2021 yılları arasında Saadet Partisi'nde Bartın İl Başkanlığı yaptı.

2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Bartın milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

Ünal Yurtbay, 6 Ekim 2021 günü intihar ederek yaşamına son verdi.

52 yaşında hayata veda eden Ünal Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı.

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracın içerisinde yaşamına son verdi.

Ünal Yurtbay neden öldü?

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde park etmiş kendine ait 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı silahı ateşleyen Ünal Yurtbay ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.