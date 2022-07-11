Ünal Pala ve eşi Evrim Pala tekne kazasında hayatlarını kaybetti!

Evrim Pala kimdir? Ünal Pala ve karısı Evrim Pala tekne kazasında hayatlarını kaybetti! Gündeme son dakika olarak geçen gelişme iş dünyasını ve çiftin yakınlarını derinden sarstı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesi ile gezinti yapan Ünal Pala, eşi Evrim Pala ve 12 yaşındaki kızları Mina teknenin kayalara çarpması ile kaza geçirdi. Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayata gözlerini yumarken kızları Mina ise mucize eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Evrim Pala kimdir? Ünal Pala ve karısı Evrim Pala tekne kazasında hayatlarını kaybetti! Gündeme son dakika olarak geçen gelişme iş dünyasını ve çiftin yakınlarını derinden sarstı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesi ile gezinti yapan Ünal Pala, eşi Evrim Pala ve 12 yaşındaki kızları Mina teknenin kayalara çarpması ile kaza geçirdi. Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayata gözlerini yumarken kızları Mina ise mucize eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Evrim Pala ünlü iş insanı Ünal Pala ile evliydi. Çift Bodrum'da korunç kaza sonucu hayata gözlerini yumdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında 52 yaşındaki ünal Pala ile 47 yaşındaki Evrim Pala sürat teknesinin kayaya çarpması sonucu feci kaza geçridi.

112 Acil Servise yapılan ihbar üzerine bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki kızları Mina ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünal ve Evrim Pala'nın cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ünal Pala kimdir?

Ünal Pala, 27 Aralık 1970'te Ankara'da dünyaya geldi.

Ünal Pala Uzaltaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Ankara ağırlıklı olarak petrol ve inşaat alanında faaliyetler yürütüyodu.

Ünal Pala, Evrim Pala ile evliydi.

Ünal Pala'nın çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir iş insanı olduğu biliniyor.

Ankara'nın ilk çevreci konut kulesi “Paladyum Beytepe”yi hayata geçiren Ünal Pala Ankara'nın simge projelerini inşaa etişti.

“Ankara Sky Tower” iş merkezi projesine de ortak olan Ünal Pala inşaat sektörünün tanınan isimlerinden biriydi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanı da olan Ünal Pala, sivil toplum kuruluşlarında da etkin bir şekilde görev alıyordu.

Ünal Pala ve Evrim Pala Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne kazasında hayatlarını kaybetti.