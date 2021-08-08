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TIMETURK / GENEL / Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest

Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ağabeyi Erol Uygun, adli kontrol şartıyla salıverildi.

9 Saat Önce
2021-08-08 12:42:23
Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest

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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ağabeyi Erol Uygun, adli kontrol şartıyla salıverildi.

'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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