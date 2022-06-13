Ümit Özdağ Luiz Gustavo paylaşımı video izle | Ümit Özdağ Fenerbahçe (Luiz Gustavo) paylaşımı nedir? Ümit Özdağ Fenerabahçe olayı nedir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım Fenerbahçe yönetiminin büyük tepkisine neden oldu. Mülteci sorununa değinen ve mültecileri geri göndereceğini belirten Özdağ, Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo üzerinden mültecilerle ilgili bir video yayınladı. Ümit Özdağ'ın paylaştığı videoyu izlemek isteyenler de Ümit Özdağ Luiz Gustavo paylaşımı video izle seçeneğini internetten aratmaya başladı.

Ümit Özdağ Luiz Gustavo paylaşımı video izle | Ümit Özdağ Fenerbahçe (Luiz Gustavo) paylaşımı nedir? Ümit Özdağ Fenerabahçe olayı nedir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım Fenerbahçe yönetiminin büyük tepkisine neden oldu. Mülteci sorununa değinen ve mültecileri geri göndereceğini belirten Özdağ, Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo üzerinden mültecilerle ilgili bir video yayınladı. Video sonrası Özdağ'a sarı lacivertli taraftarlardan da tepki gecikmedi. Özdağ bir paylaşım daha yaparak "Gülümsemeyi unutmayın" dedi. Ümit Özdağ'ın paylaştığı videoyu izlemek isteyenler de Ümit Özdağ Luiz Gustavo paylaşımı video izle seçeneğini internetten aratmaya başladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyauı etkili kulalanan isimlerden. Özdağ'ın son sosyal medya paylaşımına Fenerbahçe'den sert tepki geldi. Özdağ Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo üzerinden mülteci sorununu dile getiren bir video yayınladı. Paylaşımında Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'den gönderilmesi hakkında göndermede bulunduğu bir videoya yer veren Ümit Özdağ, “Güveniniz için teşekkürler. Ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ Luiz Gustavo paylaşımı video izle

Günaydın Türkiye. Güveniniz için https://t.co/ecsvkqKKfk güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi pic.twitter.com/Ykd1ULfX9Q — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 13, 2022

Ümit Özdağ Fenerbahçe (Luiz Gustavo) paylaşımı nedir?

Ümit Özdağ sosyal medya hesbı üzerinden mültecileri geri göndermeyi vaadini Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo üzerinden seçmenlere hatırlattı. Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'den gönderilmesi hakkında göndermede bulunulan paylaşıma Fenerbahçe yönetiminden tepki geldi.

Fenerbahçe'den Özdağ'a tepki

“Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ'dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz.” .