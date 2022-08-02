Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ ve ailesi aslen nereli? Ümit Özdağ evli mi çocuğu var mı?

Ümit Özdağ kimdir? Son günlerde hakkındaki iddialar nedeniyle fazlasıyla gündemde yer alan Ümit Özdağ'ın hayatı merak konusu oldu. Ümit Özdağ ve ailesi aslen nereli? Ümit Özdağ evli mi çocuğu var mı? Japonya doğumlu Ümit Özdağ'ın hayatı, okuduğu okullar, eşi, çocuğu ve merak edilenler...

Son günlerde hakkındaki iddialar nedeniyle fazlasıyla gündemde yer alan Ümit Özdağ'ın hayatı merak konusu oldu. Ümit Özdağ ve ailesi aslen nereli? Ümit Özdağ evli mi çocuğu var mı? Japonya doğumlu Ümit Özdağ'ın hayatı, okuduğu okullar, eşi, çocuğu ve merak edilenler...

Ümit Özdağ hayatı

Ümit Özdağ 3 Mart 1961 Tokyo doğumlu siyasetçi, siyaset bilimci ve yazardır. Babası Muzaffer Özdağ'ın 14'lerden olması neticesiyle Japonya'ya ihraç edilmiş olması sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nden sınırdışı edilmiş vaziyette doğan tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

(14'ler; Ondörtler, 27 Mayıs Darbesinin ardından kurulan Millî Birlik Komitesi'nden daha sonra ihraç edilen 14 subaya verilen ad. İktidarı bırakma yanlısı olmayan ve temel birtakım siyasi reformlara karşı çıkan grubun liderliğini ise kurmay albay Alparslan Türkeş yapmıştır.)

Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul milletvekilidir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademisyen olarak çalışmıştır.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün kuruluşunda görev aldı. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Vakfı yönetim kurulu başkanıdır.

Ümit Özdağ ve ailesi aslen nereli?

Ailesinin kökenleri Dağıstan halklarından Kumuklardandır. Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kadın kolları başkanı Gönül Özdağ ile 27 Mayıs Darbesi'ni gerçekleştiren Millî Birlik Komitesi üyesi Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960'tan itibaren Japonya'da askerî müşavir olarak sürgünde bulunması nedeniyle Tokyo'da doğdu.

Ümit Özdağ ne mezunu ne okudu?

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi'nde Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı hakkında hazırladı.

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Ümit Özdağ evli mi, eşi kim?

Burçin Özdağ ile evli olan Ümit Özdağ'ın bu evlilikten bir de Alp Özdağ adında oğlu vardır.