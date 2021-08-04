Ümit Dündar kimdir? Orgeneral Ümit Dündar nereli ve kaç yaşında?

Ümit Dündar kimdir? 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığına atanan ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ümit Dündar nereli ve kaç yaşında? İşte Ümit Dündar'ın hayatı v e biyografisi..

Ümit Dündar kimdir? 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığına atanan ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ümit Dündar nereli ve kaç yaşında? İşte Ümit Dündar'ın hayatı v e biyografisi..

ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR KİMDİR?

Ümit Dündar 2 Ekim 1955 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. 2021 yılı itibari ile 66 yaşına olan Ümit Dündar Türk Kara Kuvvetleri Komutanıdır.

Ümit Dündar 1972 yılında Kuleli Askeri Lisesinden mezun olmuştur. Ardından 1975 yılında Kara Harp Okulundan asteğmen rütbesiyle mezun olan Ümit Dündar 1976 yılında da İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Ümit Dündar 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı.

1985 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olan Ümit Dündar kurmay subay oldu.

Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla;

* 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğinde Plan Subaylığı,

* Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesinde Plan ve Program Subaylığı,

* 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Piyade Tabur Komutanlığı,

* Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve

* 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla;

* MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

* MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı

* 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığına atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı.

2013 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığına atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığına atandı.

2016 askeri darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı.

28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra kararı ile Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı.

Orgeneral Ümit Dündar evli ve iki çocuk babasıdır.

Ümit Dündar İngilizce bilmektedir.

Orgeneral Ümit Dündar'ın göevleri ve rütbeleri

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