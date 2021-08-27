Ümit Dikbayır kimdir? Ümit Dikbayır nereli ve kaç yaşında? Ülke gündemine dair tespitleri ve yorumları ile adı sıkça duyulan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. 27. dönem Sakarya Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ümit Dikbayır, İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesidir. İYİ Parti mali işler başkanlığı görevini de yapan Ümit Dikbayır, Sakarya halkı tarafından sevilen bir isim olarak öne çıkıyor. İşte Ümit Dikbayır'ın hayatı ve biyografisi...

Ümit Dikbayır kimdir? Ümit Dikbayır nereli ve kaç yaşında? Ülke gündemine dair tespitleri ve yorumları ile adı sıkça duyulan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. 27. dönem Sakarya Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ümit Dikbayır, İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesidir. İYİ Parti mali işler başkanlığı görevini de yapan Ümit Dikbayır, Sakarya halkı tarafından sevilen bir isim olarak öne çıkıyor. İşte Ümit Dikbayır'ın hayatı ve biyografisi...

Mecliste ve televisyon kanallarında ülke sorunlarını gündeme getiren Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kim olduğu, nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Ümit Dikbayır'ın hayatı ve biyografisi...

Ümit Dikbayır kimdir?

Ümit Dikbayır 15 Ağustos 1968 yılında dünyaya geldi. Ümit Dikbayır İYİ Parti Sakarya Milletvekilidir.

Ümit Dikbayır Sakarya/Hendek doğumludur.

Sakaryalı olan Ümit Dikbayır ilk ve orta eğitimini Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamamladı. Dikbayır lise eğitimi için ise Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesine gitti ve mezun oldu.

Ümit Dikbayır askerlik görevini 1989 yılında tamamladı. Ardından aile şirketlerinin önetimini devralan Ümit Dikbayır daha sonra siyasete atıldı.

İYİ Parti'den 27. Dönem Sakarya miletvekili seçilen Ümit Dikbayır aynı zamanda İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesidir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dikbayır aynı zamanda İYİ Parti Mali İşler Başkanıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.