Uluslararası Evden Eve Nakliyat - İnter Lojistik A.Ş

Türkiye'nin Lider Zati Eşya Taşıma Firmasıİnter Lojistik Grubu 1997’de başladığı İstanbul içi taşımacılık faaliyetlerine; Almanya uluslararası evden eve nakliyat, şehirlerarası nakliye, depolama, dağıtım, kurumsal taşımacılık ve uluslararası taşıma hizmetini de ekleyerek Türkiye’nin ev eşyası taşıma ve depolama alanında en büyük firmalarından biri olmuştur.

Uluslararası evden eve nakliyat hizmeti bir ülkeden başka bir ülkeye gerçekleşen ev eşyası nakliye hizmetidir. Evini başka bir ülkeye taşımak zorunda olan insanlar bu hizmetten faydalanır. Çok uzun bir menzile sahip olan bu hizmet esnasında eşyalar sağlam şekilde ve zarar görmeden taşınmalıdır.

İnter Lojistik Firmamız hizmet anlayışı içinde;

Karayolu taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı

Proje taşımacılığı

Minivan servisi

Eşya depolama

Gibi yüksek standartlı ve kaliteli bir hizmet bulunmaktadır. Oldukça uzun bir mesafede verdiğimiz nakliye hizmeti esnasında eşyalar zarar görmeden taşınır ve yerine teslim edilir. Bu teslimatın başarısında planlı hazırlayıp sunduğumuz hizmetler müşterilere büyük kolaylık sağlar.

Uluslararası evden eve nakliyat aşamaları

Uluslararası ev eşyası taşıma hizmeti çok önemli bir hizmettir. Taşıma esnasında eşyalar zarar görmemelidir. Ekip ve araç kalitesi ile İnter Lojistik firmamız bu hizmet için çok önemli şans ve fırsata sahiptir.

Uluslararası evden eve nakliyat aşamaları şu şekilde gerçekleşir;

İlk olarak eşyaların durumu gözden geçirilir ve bir taşıma planı oluşturulur.

Taşıma planında ambalaj önemlidir ve eşyaların daha mukavemetli olması bununla sağlanır

Yükleme ve istifleme hizmeti, eşyaların yolculuk esnasında zarar görmesini engeller.

Firmadan ve Devletten onaylı olan işlem garantisi ile eşya taşıma işlemi gerçekleşir

Teslimat hizmeti ve müşteri memnuniyeti en önemli aşama olarak bilinir.

Çok uzun bir mesafede verilen nakliye hizmeti insanların bu işten memnuniyet elde etmesine yardımcı olur. Eşyalar itinalı olarak yüklenir taşınır ve teslim edilir

Uluslararası Evden Eve Nakliyat Firmaları

Uluslararası ev taşıma hizmet arenasında lojistik ve taşıma hizmeti veren çok önemli firmalar var sahip olduğu potansiyeli verimli kullanan İnter Lojistik firmamız bu alanda çok önemli hizmet noktalarının başında gelir. Uluslararası evden eve nakliyat firmaları içinde bulunan yerimiz çok özeldir. Taşıma hizmeti vermek için sahip olduğumuz araçlar bu kaliteli hizmetin kanıtı gibidir.

Eşyaların ve diğer unsurların taşınması çok önemli görevler arasında bulunur. Firmamızın bu konuda örnek taşıma çalışmaları mevcuttur. Siz müşterilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyin önündedir. Güvenilir nakliye hizmetinden faydalanmanız size büyük kolaylıklar sağlar ve avantaj sunar.

Sizde yurtdışı lojistik ihtiyaçlarınız en uygun ve güvenilir nakliyat firması olan İnter Lojistik sitemize ulaşabilir iletişim bölümünden bizlere soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz.