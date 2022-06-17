Uluslararası Af Örgütü’nden ''Gezi Davası'' kararı

Uluslararası Af Örgütü bugün, Gezi Davası tutuklularını düşünce mahkûmu ilan etti.

Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Hakan Altınay'ın düşünce mahkûmu ilan edilmesine yönelik karar, haklarında daha önce verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden yargılamanın mahkûmiyet kararlarıyla sonuçlanmasından iki ay sonra alındı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard konu hakkındaki açıklamasında, “Bu yedi kişinin düşünce mahkumu ilan edilmesi, keyfi tutukluluk ve siyasi güdümlü yargılamalarla başlayıp şov niteliğinde bir dava ve mahkumiyet kararlarıyla biten adaletsizlik güncesinin teşhis edilmesidir. Yedi kişinin maruz kaldığı adaletsizlik, Türkiye'de insan haklarına yönelik aşırı sert baskılar kapsamında çok sayıda kişinin yaşadığı adaletsizliğin bir örneğidir” dedi.

Dün, kendisi de avukat olan, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Dikmen'in öncülüğündeki bir heyet, Gezi Davası tutuklularını cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından bugün, tutuklular düşünce mahkumu ilan edildi. .