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TIMETURK / GENEL / Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı

Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı

Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu.

2 Saat Önce
2021-09-23 16:35:17
Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı

Uludağ zirvelerinde kar yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.

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Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu.

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Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.

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Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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