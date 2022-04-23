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Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı? Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?
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TIMETURK / GENEL / Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı? Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?

Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı? Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?

Kasaba Doktoru dizisinde Uluçınar hastanesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Hastane gerçekten var mı diye merak edenler, 'Kasaba Doktoru dizisindeki Uluçınar Hastanesi nerede, gerçekten var mı?' sorusuna cevap arıyor.

1 Saat Önce
2022-04-23 16:58:42
Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı? Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan yeni dizi Kasaba Doktoru'nun dizi seti izleyiciler tarafından merak ediliyor. İstanbul'da çekilen dizinin görüntülerine dahil olan Uluçınar Hastanesi'nin nerede olduğu ve gerçekte var olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede, gerçekte var mı?

Ozan Akbaba, Vildan Atasever, Sinan Albayrak gibi isimlerin rol aldığı TRT 1'in sevilen yeni dizilerinden Kasaba Doktoru dizisinde babasını kaybeden Ömer Özen, doktor olmaya karar verir ve eğitimini tamamladıktan sonra başarılı cerrah Hakan Aydıner ile merkeze uzak bir belde hastanesinde yolları kesişir.

Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic isimli diziden uyarlanan dizinde olayların geçtiği Uluçınar Hastanesi, nerede olduğuna dair henüz kesin bir bir bilgiye ulaşılamadı. Dizide kullanılan hastanenin kurgusal olarak var olduğu biliniyor.

 
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