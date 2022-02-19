Ulaş Bardakçı kimdir?
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2022-02-19 14:05:22
ULAŞ BARDAKÇI KİMDİR?
Ulaş Bardakçı 1947 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğreniminden sonra ODTÜ Üniversitesi'nde sol görüş olarak nitelendirilen ideoloji ile tanışmıştır. Devrim ve sosyalizmi benimsemiştir. Dev-Genç'in oluşumunda etkin bir biçimde yer almıştır. 6 Ocak 1969'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Komer'in arabasının yakılması eylemine katılmıştır. 1970 yıllarının sonlarında Mahir Çayan'la birlikte THKP-C örgütünün kurulması çalışmalarında yer almıştır. THKP-C'nin ilk eylemi sayılan, 12 Şubat 1971'de, Ankara'da Ziraat Bankası Küçükesat Şubesinin soyulmasına katılmıştır. 17 Mayıs 1971'de yakalanan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın serbest bırakılmaları için İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması eyleminde Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir ile birlikte yer almıştır.
Ulaş Bardakçı'nın bulunduğu ekip eylem t alepleri yerine getirilmeyince İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u öldürürler. Başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. Dava sürerken 29 Kasım 1971 tarihinde Maltepe Cezaevi'nden bir tünel kazarak kaçtı. 19 Şubat 1972 günü saat 07.00 sularında Arnavutköy'de kaldığı evde kuşatıldı. Rasih Ulaş Bardakçı evin arka kapısından kaçmaya çalışırken Üvez Sokak'ta emniyet güçleriyle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybetti. .
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