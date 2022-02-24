DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bayraktar TB2'lerin buluğu yer bombalandı mı ? Ukrayna İHA'ları imha mı edildi?
Bitcoin Safiye kimdir? Safiye Gökçe Yüce ceza aldı mı? Bitcoin Safiye olayı nedir?
Yalçın Sabancı kimdir? YASA JUPITER gemisi kimin? YA SA Holding kimin?
Askeri müdahale Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 42 artırdı
Bakan Akar, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Hinton'u kabul etti
Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi?
İlker Başbuğ hakim karşısına çıktı
Perinçek'ten Rus işgaline övgü! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'
Abdullah Gül: Rusya'nın saldırısı tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir
Esra Bozkurt kimdir? Esra Bozkurt'a 'tayt' dayağı
Hazin Cemaati‘nin manevi önderi Muhammed Emre Hazin dualarla uğurlandı
Alman Bakan'dan 'Putin' itirafı
Ukrayna'nın askeri gücü Rusya ordusuna karşı koymak için yeterli mi?
Kadir Mısıroğlu Rusya ve Ukrayna için ne dedi? Kadir Mısıroğlu Azerbaycan yorumu nedir?
Kırgızistan'dan Türkiye'ye teşekkür

TIMETURK / GENEL / Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi?

Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi?

Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ukrayna hava sahasının kapatıldığı açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra bölgeye çok sayıda uçuş gerçekleştiren THY ve Pegasus'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ukrayna'ya uçuşların iptal edildiği belirtildi. Daha önce bilet alanlara ise bilet değişiklik hakkı tanındığı duyuruldu.

1 Saat Önce
2022-02-24 16:46:55
Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi?

Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ukrayna hava sahasının kapatıldığı açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra bölgeye çok sayıda uçuş gerçekleştiren THY ve Pegasus'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ukrayna'ya uçuşların iptal edildiği belirtildi. Daha önce bilet alanlara ise bilet değişiklik hakkı tanındığı duyuruldu.

Rusya Ukrayna gerilimininin savaşa dönüşmesi nedeniyle bölgede hava sahası kapatıldı. olcu uçaklarının uçmadığı bölgeden çatışma sesleri de gelmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerden sonra Türk Hava Yolları ve Pegasus Ukrayna ile ilgili aldığı kararı duyurdu.

Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi?

Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında 'Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir' dedi.

Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek 'Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır' ifadeleri kaydedildi.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24 Şubat 2022 tarihli Ukrayna seferlerinin iptal edildiği ifade edildi. Açıklamada 14 Mart 2022 tarihine kadar uçuşu olan yolcuların ücretsiz değişim ya da iade işlemi yapabilecekleri ifade edildi.

Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak?

Ukrayna, Rusya'nın güneyi, Ukrayna sınırına yakın Rostov, Krasnador ve Perm gibi kentler ile Belarus'un başkenti Minsk ve Moldovya'nın başkenti Kişinev'e gitmek isteyen yolcular, uçuşlarının yapılamaması nedeniyle İstanbul'daki havalimanlarında beklemek zorunda kaldı. Ukayna'ya uçuşların ne zaman başlayacağına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş