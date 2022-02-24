Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ukrayna hava sahasının kapatıldığı açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra bölgeye çok sayıda uçuş gerçekleştiren THY ve Pegasus'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ukrayna'ya uçuşların iptal edildiği belirtildi. Daha önce bilet alanlara ise bilet değişiklik hakkı tanındığı duyuruldu.

Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak? Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ukrayna hava sahasının kapatıldığı açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra bölgeye çok sayıda uçuş gerçekleştiren THY ve Pegasus'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Ukrayna'ya uçuşların iptal edildiği belirtildi. Daha önce bilet alanlara ise bilet değişiklik hakkı tanındığı duyuruldu.

Rusya Ukrayna gerilimininin savaşa dönüşmesi nedeniyle bölgede hava sahası kapatıldı. olcu uçaklarının uçmadığı bölgeden çatışma sesleri de gelmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerden sonra Türk Hava Yolları ve Pegasus Ukrayna ile ilgili aldığı kararı duyurdu.

Türkiye'den Ukrayna'ya uçuşlar iptal mi edildi?

Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında 'Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir' dedi.

Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek 'Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır' ifadeleri kaydedildi.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24 Şubat 2022 tarihli Ukrayna seferlerinin iptal edildiği ifade edildi. Açıklamada 14 Mart 2022 tarihine kadar uçuşu olan yolcuların ücretsiz değişim ya da iade işlemi yapabilecekleri ifade edildi.

Ukrayna uçuşları ne zaman başlayacak?

Ukrayna, Rusya'nın güneyi, Ukrayna sınırına yakın Rostov, Krasnador ve Perm gibi kentler ile Belarus'un başkenti Minsk ve Moldovya'nın başkenti Kişinev'e gitmek isteyen yolcular, uçuşlarının yapılamaması nedeniyle İstanbul'daki havalimanlarında beklemek zorunda kaldı. Ukayna'ya uçuşların ne zaman başlayacağına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor. .