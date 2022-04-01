Ukrayna Türk üniversite öğrencileri yatay geçiş tarihi | Ukrayna'daki öğrenciler Türkiye'deki üniversitelere mi kaydolacak?

Ukrayna Türk üniversite öğrencileri yatay geçiş tarihi | Türk öğrenciler Türkiye'de mi okuyacak? Ukrayna'daki öğrenciler Türkiye'deki üniversitelere mi kaydolacak? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkede eğitim sistemi de durdu. Ukrayna'da eğitim gören Türk üniversite öğrencilerinin durumuna ilişkin YÖK'ten son dakika kararı geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 'Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekir.' dedi.

Ukrayna Türk üniversite öğrencileri yatay geçiş tarihi | Türk öğrenciler Türkiye'de mi okuyacak? Ukrayna'daki öğrenciler Türkiye'deki üniversitelere mi kaydolacak? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkede eğitim sistemi de durdu. Ukrayna'da eğitim gören Türk üniversite öğrencilerinin durumuna ilişkin YÖK'ten son dakika kararı geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar "Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekir." dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıklamasında "Ukrayna'ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların, talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye'deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir. Bu kapsamda Ukrayna'dan ülkemize dönen öğrencilerin, özel öğrencilik imkanından nasıl faydalandırılacağı hususu Yükseköğretim Kurulumuz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.

Ukrayna Türk üniversite öğrencileri yatay geçiş tarihi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Ukrayna'da üniversite kayıtları olan Türk öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kontenjanlar yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenerek 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden önce internet sayfalarında yayımlanacaktır. Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekir."

Ukrayna'dan Türkiye'ye üniversite yatay geçiş sonuçlar ne zaman açıklanır?

"Yükseköğretim kurumları yatay geçiş başvurularını değerlendirip, duyurusunu yaptıkları kontenjanın yarısı kadar yedek adayla birlikte 20 Nisan 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar sonuçları internet sayfalarında ilan edeceklerdir. 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar asil adayların kayıtları yapılacaktır." Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listesi yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında 23 Nisan 2022 günü ilan edilerek yedek aday kayıtları, 25 Nisan 2020 günü mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.” .