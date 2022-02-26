Ukrayna Rusya savaşında kaç kişi öldü? Ukrayna'da kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç Rus askeri öldü? Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı saldırı devam ederken ne yazık ki sivil ölüm haberleri de gelmeye başladı. Ukrayna'dan yapılan son açıklamaya göre saldırılarda 3'ü çocuk 198 kişi Rus saldırılarında öldü, 1115 kişi de yaralandı. Ukrayna'da yaşayan halkın tedirgin bekleyişi ise sürüyor.

Ukrayna Rusya savaşında kaç kişi öldü? Ukrayna'da kaç kişi hayatını kaybetti? Kaç Rus askeri öldü? Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı saldırı devam ederken ne yazık ki sivil ölüm haberleri de gelmeye başladı. Ukrayna'dan yapılan son açıklamaya göre saldırılarda 3'ü çocuk 198 kişi Rus saldırılarında öldü, 1115 kişi de yaralandı. Ukrayna'da yaşayan halkın tedirgin bekleyişi ise sürüyor.

Rusya uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna topraklarını işgale kalkıştı. Havadan ve karadan saldırıya geçen Rus birlikleri bazı Ukrayna kentlerini kontrol altına aldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerleyen Rusya'nın saldırıları sonucu çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

Ukrayna Rusya savaşında kaç kişi öldü?

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının 3. günü geride kalırken acı bilanço da ortya çıktı. Ukrayna ordusuna destek olmak isteyen halk da sokaklarda indi. Ukrayna'da Rus işgaline karşı direniş devam ederken Ukrayna Sağlık Bakanlığı ölü sayısını açıkladı. Saldırılarada 3'ü çocuk 198 kişi öldürüldü, 1115 kişi ise yaralandı. Başkent Kiev başta olmak üzere, birçok bölgede patlamalar yaşandı.

Ukrayna'da kaç kişi hayatını kaybetti?

Ukrayna'dan Cumhurbaşkanlığı Ofisi gece boyunca Kiev'de ve birçok Ukrayna şehrinde yaşanan çatışmaları ilie ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada Ülke genelinde yaşanan çatışmalarda Ruslara ağır kayıplar verildiğini ve 3500'den fazla rus askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca Rusya'nın saldırısından bu yana 80 tank, 10 savaş uçağı, 7 helikopter ve 516 zırhlı aracı imha ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi. .