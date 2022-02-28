Ukrayna Rusya savaşı ne zaman bitecek? Ukrayna Rusya savaşı ne kadar kaç gün sürer? Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıya geçmesiyle adeta diken üstünde oturuyor. Rusya'ya dünya üzerinden tepkiler peş peşe gelmeye devam ederken dünya halkları da savışın bir an önce bitmesini istiyor. Rusya-Ukrayna savaşında taraflar ilk defa masaya oturacak. Ön koşulun olmadığı toplantıdan alınan kararlar merakla bekleniyor. Peki Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes mi oldu?

Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak dünyayı bir uçurumun eşiğine getirmesine dünya ülkelerinden peş peşe tepkiler gelemeye devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna topraklarında ilerlemsini sürdürürken atekes açısından bir umut ışığı doğdu. Rus yetkililer ile Ukraynalı yetkililer Belarus sınırında ilk kez ön koşulsuız bir araya geldi. Tarafların yapacağı toplantıdan ne sonuç çıkacağı ise merakla bekleniyor.

Ukrayna Rusya savaşı ne zaman bitecek?

Ukrayna Rusya savaşı ile binlerce kişi sığınaklarda yaşamaya başladı. Dünya ülkeleri de diken üstünde duruyor ve Rusya'nın saldırılarına son vermesini istiyor. Rusya Ukrayna arsında ise sıcak bir gelişme yaşandı. Taraflar ilk kez bir araya gelecek. Toplantıdan ateşkes çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız" açıklamasını yaptı.

Kuleba, "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir” yorumunu yaptı.

Yaşanan bu gelişmelerin öncesinde Zelenskiy halkını mücadeleye devam etmesi yönünde uyardı. Zelenskiy rus ordusunu silah bırakmaya çağırmadığını söyledi. Zelenskiy "Ben buradayım. Silah bırakmayacağız. Devletimizi savunacağız"

Ukrayna Rusya savaşı ne kadar kaç gün sürer?

Ukranya Rusya savaşının ne kadar süreceği ve gidişatını kestirmek oldukça zor.

Ukrayna tarafı, müzakerelerin en önemli konusunun, acil bir ateşkes ve birliklerin Ukrayna topraklarından çekilmesi olacağını belirtirken, Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı.

Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Interfax'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusca konuşan Yahudi kökenli bir aileye mensup olan ve hukuk eğitimi alan Zelenskiy'nin büyükbabası Kızıl Ordu mensubuydu, büyükbabasının kardeşi de Nazi Almanyası döneminde Yahudi Soykırımı'ndan kaçanlardan biri. .