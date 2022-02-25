Ukrayna'nın 'Turuncu Devrim'i nedir? Turuncu devrim ne anlama gelmektedir?

Ukrayna seçim tarihinde Viktor Yuşçenko'nun seçim süreci olarak belirtilen Turuncu devrim nedir? Turuncu devrim ne anlama gelmektedir? Turuncu devrim hangi ülkeye aittir? Viktor Yuşçenko kimdir? İşte detaylar...

TURUNCU DEVRİM NEDİR?

21 Kasım 2004'te Ukrayna'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Viktor Yanukoviç'in ilk seçimde kazandığı açıklanıp sonrasında açıklanan sonuçlarda hile olduğu tespit edilmesi sebebi ile diğer aday Yuşçenko tarafından seçim tekrar ettirilmiştir. Seçimin tekrarlanması ile kazanan Yuşçenko'nun bu süre içerisinde geçen sürece 'Turuncu Devrim' denmektedir. Turuncu denilmesinin sebebi başkan adaylarından olan ve seçimlere hile karıştığını iddia eden Viktor Yuşçenko'nun seçim kampanyası dönemince bu rengi kullanmasıdır.

Ukrayna'daki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerde Viktor Yuşçenko ve Viktor Yanukoviç aday olmuşlardır. Seçim sonucu olarak Yuşçenko'nun 46,69 oy oranına karşılık Yanukoviç'in 49,42 ile seçimleri kazandığı ilan edilmiştir. Yuşçenko Donetsk ve Lugansk bölgelerinde seçime hile karıştırıldığını belirterek taraftarlarından Kiev'de gösteri düzenlemesini istemiştir. Gösteriler ilk olarak Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı ve Ukrayna Parlamentosu olan Verkhovna Rada'nın önünde başlamıştır.

Gösterilerin büyümesi üzerine 429 milletvekilinden oluşan Verkhovna Rada seçimleri 255 oyla geçersiz ilan etmiş ve 26 Aralık 2004'te seçimler tekrarlanmıştır. Yuşçenko'nun tekrarlanan seçimlerde %51,99 Yanukoviç'in %44,20 oranında oy aldığını resmi olarak açıklamıştır. Yanukoviç seçim sonrası Yüksek Mahkemeye itiraz etmiş ancak herhangi bir netice alamamıştır. Ve Viktor Yuşçenko 23 Ocak 2005 tarihinde yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine başlamıştır. .