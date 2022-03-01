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TIMETURK / GENEL / Ukrayna Avrupa Birliği'ne girdi mi? Ukrayna'nın Avrupa Birliği başvurusu ne oldu?

Ukrayna Avrupa Birliği'ne girdi mi? Ukrayna'nın Avrupa Birliği başvurusu ne oldu?

Rusya-Ukrayna krizi her geçen gün derinleşiyor. Savaşın 6.gününde bombardımana devam eden Rusya'yı kızdıracak bir haber daha geldi. Ukrayna Avrupa Birliği'ne girdi mi? Ukrayna'nın Avrupa Birliği başvurusu ne oldu? Ukrayna Avrupa Birliği başvuru son durum ne? Avrupa Birliği nedir? Avrupa birliği ne işe yarar? Avrupa Birliği'ne üye olan devletler kimlerdir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-01 18:36:29
Ukrayna Avrupa Birliği'ne girdi mi? Ukrayna'nın Avrupa Birliği başvurusu ne oldu?

Avrupa parlementosu Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne başvurusu hakkında özel bir prosedür uygulayacağını açıkladı. Ukrayna lideri Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu oturumunda AB'den hızlı aksiyon talebinde bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin Brüksel'de olağanüstü toplandı. Görüşmeye Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına kınayarak başlayan parlamento başkanı Roberta Metsola, "Ateş ile itfaiye arasında tarafsız kalamazsınız. Avrupa Parlamentosu'nun mesajı net, devam eden savaş suçları soruşturmaları var, onlardan hesap soracağız. Bu Avrupa için varoluşsal bir tehdit. İnsanlar Putin'in savaş makinesine karşı, değerlerimiz için savaşırken sessiz kalmayacağız" dedi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olma hususunda açıklamalarda bulunan Metsola, "Avrupa daha ileri gitmeye hazır. Ukrayna'nın Avrupa perspektifini tanıyoruz. Ukrayna'nın aday statüsü başvurusunu memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun için çalışacağız" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR?

Avrupa Birliği (AB), yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. 445 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa Birliği, dünya ülkelerinin GSYİH'ye (nominal) göre sıralanışında nominal gayrisafi yurt içi hasılasının %30'luk bölümünü oluşturur.

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE OLAN DEVLETLER HANGİLERİDİR?

Avrupa Birliği'ne üye olan devletler Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan dır.

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