Uğurcan Demirbaş kimdir? Apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti! 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada boğularak hayata gözlerini yumdu. Demirbaş'ın ölüm haberi Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) duyurdu. TJK'nın sosyal meday hesabından yapılan duyuruda 'Aprantimiz Uğurcan Demirbaş’ı kaybettik' denildi.

Uğurcan Demirbaş kimdir? Apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti! 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada boğularak hayata gözlerini yumdu. Demirbaş'ın ölüm haberi Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) duyurdu. TJK'nın sosyal meday hesabından yapılan duyuruda "Aprantimiz Uğurcan Demirbaş'ı kaybettik" denildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde at yüzdüren 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş'tan acı haber geldi. Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada boğularak hayatını kaynetti. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Uğurcan Demirbaş kimdir?

Uğurcan Demirbaş 2004 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.

Cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır''

Apranti nedir?

Apranti kelimesi anlam olarak, at yarışlarında fazla yarış kazanan jokeylere göre daha az yarış kazanan genç binicilere denmekte