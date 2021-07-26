Uğur Songül Sarıtaşlı kimdir? İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı'dan sosyal medya hesabından 15 Temmuz kahramanı şehir Ömer Halisdemir ile ilgili skandal bir paylaşım geldi. Paylaşımın arından büyük tepki toplayan Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Uğur Songül Sarıtaşlı İYİ Parti yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Uğur Songül Sarıtaşlı kimdir? İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı'dan sosyal medya hesabından 15 Temmuz kahramanı şehir Ömer Halisdemir ile ilgili skandal bir paylaşım geldi. Paylaşımın arından büyük tepki toplayan Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Uğur Songül Sarıtaşlı İYİ Parti yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Uğur Songül Sarıtaşlı'nın skandal paylaşımından sonra İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol'nda açıklama geldi. Açıklamada Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği duyuruldu. Peki Uğur Songül Sarıtaşlı kimdir?

Uğur Songül Sarıtaşlı'dan skandal paylaşım

Uğur Songül Sarıtaşlı İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısıdır. Uğur Songül Sarıtaşlı şehit Ömer Halisdemir ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" ifadelerini kullanarak 15 Temmuz darbecilerine destek olmuştu.

İYİ Partili Sarıtaşlı, Şehit Ömer Halisdemir'i suçladığı tweeti tepkiler sonrası sildi, sonra da hesabını kapattı.

Disipline sevk edildi

15 Temmuz darbe girişiminde şehid olan astsubay Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Ömer Sağol, "Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

Ömer Sağol, partisinin Tokat İl Başkanlığı'nın olağanüstü toplantıda olduğunu açıkladı. Ömer Sağol; Uğur Songül Sarıtaşlı'nın 22 Temmuz'da paylaşımda bulunduğu, 23 Temmuz tarihinde kendisini kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.