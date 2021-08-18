Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak Dr. Uğur Namık Küçük atandı. Piyasaların yakından takip ettiği atama kararlarından sonra Uğur Namık Küçük'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Uğur Namık Küçük kimdir? Dr. Uğur Namık Küçük nereli ve kaç yaşında? İşte Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Uğur Namık Küçük'ün hayatı ve biyografisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak Dr. Uğur Namık Küçük atandı. Piyasaların yakından takip ettiği atama kararlarından sonra Uğur Namık Küçük'ün kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Uğur Namık Küçük kimdir? Dr. Uğur Namık Küçük nereli ve kaç yaşında? İşte Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Uğur Namık Küçük'ün hayatı ve biyografisi...

Dr. Uğur Namık Küçük kimdir?

Dr. Uğur Namık Küçük Mekez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Uğur Namık Küçük 1981 yılında dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitiminden sonra üniversite tercihini Koç Üniversitesi'nden yana kullanan

Uğur Namık Küçük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmultur. Finans ve ekonomi alanında tecrübeli olan Uğur Namık Küçük Roma Üniversitesi Tor Vergata'da Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans programını tamamlamasının ardından aynı üniversitede para politikası ve finans üzerine Doktora derecesini aldı.

Uğur Namık Küçük 2005-2009 yılları arasında Roma Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2009-2011 döneminde İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda ekonomist olarak görev yaptı.

2011-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Ekonomist ve Stratejist görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak risk yönetimi ve finansal piyasalar dersleri verdi. 2014 -2017 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş.'de çalıştı ve son olarak Başekonomist görevini yürüttü.

2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başdanışmanlık görevini üstlenen Uğur Namık Küçük, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

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