Uğur Kızılca kimdir? Uğur Kızılca nereli, kaç yaşında? Uğur Kızılca hayatı ve biyografisi...

Resmi Gazete’de yayımlanan atam kararına göre Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca atandı. Hükümet ve sendikalar zam konusunda anlaşamadığı zaman devreye hakem kurulu devreye giriyor ve son kararı hakem kurulu söylüyor. Yüksek Hakem Kurulu üyeliğine yapılan atama sonrası Uğur Kızılca kimdir? Uğur Kızılca nereli, kaç yaşında? soruları sorulmaya başlandı. İşte Uğur Kızılca hayatı ve biyografisi...

Resmi Gazete'de yayımlanan atam kararına göre Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca atandı. Hükümet ve sendikalar zam konusunda anlaşamadığı zaman devreye hakem kurulu devreye giriyor ve son kararı hakem kurulu söylüyor. Yüksek Hakem Kurulu üyeliğine yapılan atama sonrası Uğur Kızılca kimdir? Uğur Kızılca nereli, kaç yaşında? soruları sorulmaya başlandı. İşte Uğur Kızılca hayatı ve biyografisi...

Resmi Gazete'nin 2 Eylül'de yayımalanan atama kararlarında Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yeni isimler getirildi. Yüksek Hakem Kurulu Asıl üyeliğine Uğur Kızılca seçildi. Peki Uğur Kızılca kimdir? Uğur Kızılca nereli, kaç yaşında?

Uğur Kızılca kimdir?

Uğur Kızılca'nın mesleği avukatlıktır. Uğur Kızılca, Kızılca Avukatlık Bürosu'nu yürütmektedir.

Uğur Kızılca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu.

Aslen Şanlıurfalı olan Uğur Kızılca Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine seçilmiştir.

Uğur Kızılca Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulu Temsilciliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Yüksek Hakem Kurulu nedir?

Yüksek Hakem Kurulu, grevin yasak olduğu işyeri ve işletmelerdeki toplu sözleşme görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanmaması üzerine toplu sözleşmenin imzalanmasına mutlak anlamda yetkili kuruldur.

5 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü açısından Yüksek Hakem Kurulu'nun kuruluşunda ve işleyişinde önemli değişiklikler getirilmiştir.

YHK uyuşmazlıkları ilke olarak evrak üzerinden inceleyerek çözüme bağlar. Ancak yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu yönleri ilgililerden sorarak tamamlayabilir. Ayrıca görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri dinleyebileceği gibi, bunların görüşlerini yazılı olarak vermelerini de isteyebilir. YHK başvuru dilekçesini aldığı günden itibaren altı işgünü içinde üyelerinin tamamının katılmasıyla toplanır.

Ancak, başkan hariç üyelerden ikisinin katılmaması toplantıyı engellemez. Karar toplantıya katılanların çoğunluğuyla verilir. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

Bu düzenlemeye göre işçi ve işveren temsilcilerinden ikisinin toplantıya katılmaması halinde karar tarafsız üyeler ile bir tarafın üyelerinin oyları ile verilebilecektir. Kanun YHK'nin kararını ayrıca bir süreye bağlamamıştır. YHK kararı kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.