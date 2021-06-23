Uğur Dündar yazmayı bıraktı mı? Uğur Dündar köşe yazısı yazmayacak mı? Uğur Dündar artık yazmayacak mı? Uğur Dündar Sözcü'yü bıraktı mı? Gazeteci Yılmaz Özdil'in Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini ve bazı “Dürüst ve güvenilir” gazetecilerin de bu aşamada devrede olduğundan bahsetmesi üzerine Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki gelmişti. Uğur Dündar'dan son dakika kararı geldi. Dündar bir süre yazılarına ara vereceğini açıkladı. Vatandaşlar da Uğur Dündar mesleği bıraktı mı? Uğur Dündar yazmayı bıraktı mı? Uğur Dündar Sözcü'yü bıraktı mı? sorularını sormaya başladı.

Uğur Dündar yazmayı bıraktı mı? Uğur Dündar artık yazmayacak mı? Uğur Dündar Sözcü'yü bıraktı mı? Gazeteci Yılmaz Özdil'in Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini ve bazı “Dürüst ve güvenilir” gazetecilerin de bu aşamada devrede olduğundan bahsetmesi üzerine Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki gelmişti. Uğur Dündar'dan son dakika kararı geldi. Dündar bir süre yazılarına ara vereceğini açıkladı. Vatandaşlar da Uğur Dündar mesleği bıraktı mı? Uğur Dündar yazmayı bıraktı mı? Uğur Dündar Sözcü'yü bıraktı mı? sorularını sormaya başladı.

Sezgin Baran Korkmaz ve Artı Bir TV bağlantısıyla ilgili bir iddia ortaya atan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında çıkan tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü. Yılmaz Özdil "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler" iması ile attığı twet sonrası Uğur Dündar adeta çıldırmıştı. Uğur Dündar yaptığı açıklamada "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" dedi. Yaşanan gelişmelerden sonra Uğur Dündar'dan flaş bir karar geldi. Peki Uğur Dündar mesleği bıraktı mı? Uğur Dündar yazmayı bıraktı mı?

Uğur Dündar yazmayı bıraktı mı?

Gürkan Hacır, Uğur Dündar'ın rahatsızlandığı için KRT TV'deki Şimdiki Zaman programına katılamayacağını açıklamıştı. Yılmaz Özdil ile tartışmasının ardından rahatsızlanan Uğur Dündar'dan yeni açıklama geldi. Dündar, şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın."

Yılmaz Özdil: Yarın beraberiz

Yılmaz Özdil gelişmeler üzerine köşe yazısı yayınalamadı. Ancak ilerleyen dakikalarda Özdil "Yarın beraberiz" siyerek şu yazıyı paylaştı: Gözlerimden zorunlu ameliyatım vesilesiyle sağlık dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim, yarın beraberiz.

Yılmaz Özdil ne dedi?

Yılmaz Özdil, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.